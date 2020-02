Dronning Margrethe fylder 80 år 16. april 2020.

I den forbindelse holder Tivoli et stort fødselsdagarrangement for Dronningen, som finder sted lørdag 25. april og søndag 26. april.

25. april starter festlighederne kl. 14.00, hvor Tivoli har planlagt en balletgalla i Tivolis Koncertsal. Derudover vil der være optræden på Havens udendørsscener.

»Tivoli sætter alle sejl til for både at give Dronningen en fest og for at give Havens gæster mulighed for at tage del i fejringen og især dele Dronningens passion for ballet.«

Program for den 25. april 2020 Klokken 14.00: Balletbørn fra Grønland, Færøerne og Danmark optræder Pantomimeteatret. Klokken 18.03: Balletbørn fra Grønland, Færøerne og Danmark optræder Pantomimeteatret. Klokken 18.10: Balletbørn hilser Dronningen velkommen. Klokken 19:00: Balletgalla og introduktion ved John Neumeyer. Klokken 22:00: Koncert på Plænen. Klokken 23.45 Fødselsdagsfyrværkeri med overværelse af Dronningen.

»Havens gæster kan blandt andet opleve en balletgalla i verdensklasse, enten som tilskuere i Koncertsalen sammen med Dronningen eller via storskærm udenfor på Plænen,« siger Lars Liebst, der er Tivolis direktør.

Den store fejring bliver afsluttet med livemusk på Plænen og festfyrværkeri.

Den kongelige familie vil slutte deres aften med en middag på Nimb og fødselsdagsfyværkeriet, som starter klokken 23.45.

Søndag 26. april bliver balletgallaen vist igen, og her bliver også Dronning Ingrids Hæderslegat på 250.000 kr. overrakt til to unge talenter.

De tre søstre ved overrækkelsen i 2009. Foto: Keld Navntoft Vis mere De tre søstre ved overrækkelsen i 2009. Foto: Keld Navntoft

Prisen bliver overrakt for niende gang af dronning Margrethe og hendes to søstre, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie.

»Vi glæder os til at folde Tivolis gave ud for Dronningen over en hel aften, ikke mindst som tak for hendes kunstneriske virke i Haven gennem mange år.«

»Dronningen har haft stor betydning for den kunstneriske udvikling af balletforestillingerne på Pantomimeteatret og i Tivolis Koncertsal til stor glæde for Tivolis mange gæster,« afslutter Lars Liebst.

Billetterne til balletgallaen sættes til salg mandag 10. februar klokken 10.00