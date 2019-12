Dronning Elizabeth, der er dronning af England, har mange uheldige episoder at se til for tiden.

Hendes søn prins Andrew har været i medierne det seneste lange stykke tid for sit forhold med den afdøde amerikanske forretningsmand Jeffrey Epstein, der har været sat i forbindelse med en række sexskandaler.

Nu er det så en af dronningens kusiner, der er kommet i mediernes søgelys for noget negativt. Kusinen har nemlig mistet sit kørekort. Det skriver Mirror.

Det skyldes, at hun er blevet taget tre gange i at køre for stærkt i sin Porsche.

Kusinen er 29-årige Lady Tatiana Mountbatten, der er dronningens grandkusine.

De tre overskridelser af fartgrænsen er sket på bare ti dage, og hun blev idømt en bøde på omkring 5.000 kroner for overtrædelserne.

Lady Tatiana Mountbatten forklarede i retten, at hun ville få det svært uden et kørekort, men det lykkedes hende ikke at få omstødt dommen.

Den 29-årige kusine har sin daglige gang i Knightsbridge, men hun kører til London hver eneste dag for at drive sin forretning horsehub.com. Det fremgår af hjemmesiden.