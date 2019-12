»Det har været en meget svær tid bag kulisserne, og moralen er lidt lav.«

Således fortæller en unavngiven kilde fra det britiske kongehus om dronning Elizabeths årlige juletale.

Udtalelsen bliver bragt i det amerikanske medie Vanity Fair, her omkring en uges tid før talen bliver sendt i TV og i radioen til det britiske folk.

Der er dog opstået stor tvivl om, hvilke emner dronning Elizabeth II vil komme ind på i talen, når hun skal reflektere over de sidste 12 måneders begivenheder.

Ifølge kilden er det ikke sikkert, at dronning Elizabeth smiler ligeså meget i disse dage, når hun skriver på sin tale. Foto: POOL Vis mere Ifølge kilden er det ikke sikkert, at dronning Elizabeth smiler ligeså meget i disse dage, når hun skriver på sin tale. Foto: POOL

For ifølge Vanity Fairs kilde har Dronningen haft svært ved at skrive talen.

»Vi ved ikke, hvad Dronningen har planer om at sige, for vi har endnu ikke set talen. Den er stadig i sin første fase på grund af valget, men det har sikkert ikke været den letteste tale at skrive.«

Blandt de ting, som muligvis har gjort dronning Elizabeths juletale svær at skrive i år, finder man hendes egen familie.

For prins Andrew, Dronningens søn, har i den seneste tid været meget i medierne.

De mange historier om prins Andrews forhold til den nu afdøde Jeffrey Epstein har næppe gjort Dronningens tale nemmere at skrive. Vis mere De mange historier om prins Andrews forhold til den nu afdøde Jeffrey Epstein har næppe gjort Dronningens tale nemmere at skrive.

Det skyldes, at han efter et interview med BBC, der omhandlede prinsens forhold til den afdøde milliardær Jeffrey Epstein, blev ramt af en lang række historier, der har sået tvivl om prinsens forklaringer.

Blandt de sager, som har ramt prinsen, er anklager om, at prins Andrew skulle have haft sex med en blot 17-årig pige tilbage i 2001. Noget, som prins Andrew dog benægter.

Pigen, Virginia Giuffre, som nu er 35 år, skulle på daværende tidspunkt at have været sexslave for Jeffrey Epstein, har hun efterfølgende fortalt i et tv-interview med BBC One.

Jeffrey Epstein hængte sig i sin fængselscelle tilbage i august, mens han ventede på at skulle for retten i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb mod mindreårige samt trafficking.