Corona-krisen har fået økonomiske konsekvenser for mennesker verden over.

Nu er turen så kommet til dronning Elizabeth, der står til at miste en indtægt på 150 millioner kroner.

Storbritanniens 94-årige regent plejer nemlig at have et hav af besøgende på sine mange slotte, men da de som følge af krisen har været lukket, står monarken nu til at miste et stort beløb på både billet- og souvenirsalg. Det skriver The Sun.

Det er dronningens kammerherre, der i en mail har advaret de ansatte om, at man kan se frem til et tab på cirka 150 millioner kroner, ligesom man oplyser, at man indfører ansættelsesstop.

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

I mailen står der også, at man ikke skal forvente lønstigninger i år.

Det er slotte som Buckingham Palace, Clarence House og Holyroodhouse, der er særdeles populære for turister at besøge, men som fortsat ikke må holde åbent på grund af corona.

Det er endnu uvist, hvornår nedlukningen i Storbritannien bliver ophævet, så den royale familie igen kan byde gæster velkommen indenfor.

Sidste år tjente det engelske kongehus lidt over 500 millioner kroner på turisme.

Dronning Elizabeth kunne for nylig fejre sin 94-års fødselsdag, men har ikke været at se i offentligheden længe.

Det skyldes naturligvis, at hun er en del af den gruppe, som sundhedsmyndighederne omtaler som 'særligt udsatte' i forhold til covid-19.

Det fik senest forfatteren Andrew Morton til at spå, at man måske aldrig får dronning Elizabeth at se i offentligheden igen.

Hverken dronningen, hendes mand eller tronfølgeren har nogen officielle planer lagt ind i den royale kalender de kommende tre måneder med undtagelse af en havefest arrangeret af dronningen 1. juli. Den forventes dog at blive aflyst.