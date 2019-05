Dronning Elizabeths nære medarbejder Annette Wilkin er for nyligt gået bort. Hun blev 72 år gammel.

Og hun har gennem 40 års tro tjeneste ved Windsor fået en helt speciel plads i hjertet hos den britiske dronning.

Dronningen er også 'meget ked det.' Sådan lyder det fra kilder i det britiske kongehus, skriver Daily Mail.

Det britiske kongehus' overhoved har angiveligt helt ekstraordinært tænkt sig at møde op til Annette Wilkins begravelse.

Annette Wilkin startede sin karriere som stuepige ved Windsor Castle. Men endte med at være chefhusholderske. Her havde hun til opgave at stå for rengøring, sengetøj og de tre hold af stuepiger, som arbejder ved Windsor Castle og Frogmore House, hvor prins Harry og Meghan bor i dag.

»Dronningen og alle de andre royale var helt vilde med hende, og hun var nærmest en del af familien. Hun blev aldrig gift, men dedikerede sit liv til arbejdet for den royale familie,« siger en anonym kilde fra kongehuset til avisen.

De fleste ved, at dronning Elizabeth har en forkærlighed for hunde - især racen Pembroke Welsh Corgi. Derfor må man også sige, at det var en fin gave, som hun skænkede Annette Wilkin, som arvede corgien Larch, som holdt til på kontoret.

Annette Wilkin gik officielt på pension i 2014, men Dronningen valgte at genansætte hende, som 'assistant dresser'. Samtidigt fik hun også foræret en hytte i nærheden af Windsor, så hun ville bo i nærheden af Windsor Castle.