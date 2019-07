100 gæster er på plads i kirken, når sangerinden Julie Berthelsen fredag eftermiddag bliver smedet sammen med sit livs kærlighed, håndboldspilleren Minik Dahl Høegh.

Og gæsterne må hellere have lommetørklæderne klar, for der er lagt op til en særdeles smuk vielse. Ikke mindst, fordi hun har sat sit helt eget musikalske særpræg på begivenheden.

»Jeg går ind til sangen 'The Rose'. Den bliver fremført af to dejlige sangerinder og en guitarist i kirken,« siger hun til B.T.

»Når vi går ud, bliver det lidt mere festligt med Stevie Wonders 'Signed, Sealed, Delivered',« siger hun med et grin.

Også parrets to børn, Casper og Sia, spiller en stor rolle under ceremonien, som foregår i Solrød Strandkirke.

»Vores lille pige er brudepige, og vores søn er både best man og ringbærer. Casper er pavestolt og tager det meget alvorligt, for han ved godt, hvor stort det er. Vores datter er kun tre år, og hun er mest af alt betaget af sin kjole,« lyder det fra den 40-årige brud.

Når brudeparret og gæsterne er kommet ud af kirken, er der igen et musikalsk indslag ved Rasmus Lyberth, som synger en grønlandsk kærlighedssang.

Derefter fortsætter festlighederne på Hotel Comwell i Køge.

Her ankommer Julie Berthelsen til kirken flankeret af sine brudepiger, som er storesøsterens datter samt sin egen datter, Sia, på tre år. (Foto: Nikolai Linares) Foto: Nikolai Linares Vis mere Her ankommer Julie Berthelsen til kirken flankeret af sine brudepiger, som er storesøsterens datter samt sin egen datter, Sia, på tre år. (Foto: Nikolai Linares) Foto: Nikolai Linares

»Det er et utroligt smukt sted,« siger Julie Berthelsen.

Parret har været forlovet i to år, og der har derfor været masser af tid til at planlægge den festlige dag ned til mindste detalje. Men der er alligevel lidt plads til nerver hos den kendte sangerinde.

»Vi har glædet os længe, men nu er jeg egentlig bare nervøs,« siger hun og griner igen.

I modsætning til andre kendisbryllupper møder der ikke en overflod af kendte mennesker op til Julie Berthelsens store dag.

»Vi har valgt at holde en fest for familie og nære venner. Søs Fenger er inviteret, fordi vi er blevet så tætte, at hun er en del af familien nu. Jeg har kendt hende siden tidernes morgen. Vi har lavet sange sammen og rejst meget i forbindelse med velgørenhedsarbejde. Vi er nu så gode veninder, at hun er som en søster for mig,« siger Julie Berthelsen.

Allerede lørdag sætter hun sig i et fly sammen med ægtemanden og sætter kursen mod Sardinien, hvor han friede til hende for to år siden. Men de bliver ikke alene på bryllupsrejsen.

»Vi har jo stadig børn, så de skal selvfølgelig med. Og så rejser min søster og hendes familie samt mine forældre med.«

Julie og Minik har dannet par siden 2008.