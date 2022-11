Lyt til artiklen

Musikerægteparret Drew Sycamore og Mattias Kolstrup har købt sig en lille lejlighed sammen.

For 3,5 millioner kroner har parret nemlig siden i tirsdags kunnet kalde sig ejere af deres egne 52 kvadratmeter på Amager, skriver Se&Hør.

Men faktisk kender parret allerede så udmærket deres nye lille hjem, fortæller de på den røde løber til Danish Music Awards.

»Det er en sød, lille lejlighed, som vi har boet til leje i før, og vi har været mega glade for at bo der, og nu fik vi endelig lov til at købe den,« forklarer Drew Sycamore.

»Det er det bedste sted i hele København med sol hele dagen om sommeren, så vi er bare lykkelige!«

Selv kalder musikerparret deres nye hjem for »en sød lille lejlighed«.

Og 52 kvadratmeter er da heller ikke meget – så svaret lyder kort »nej« til, om der skulle være plads til familieforøgelse.

Mattias Kolstrup er tidligere forsanger i rockbandet Duné, men nu er han ligesom sin hustru gennem fem år soloartist.