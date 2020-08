Drew Barrymore har det tilsyneladende stadig skidt med, at hun under et interview i 'Watch What Happens Live' i 2018 havde fået lidt for meget at drikke.

For nu har nu nemlig været ude og undskylde og sige, at hun aldrig tilgiver sig selv.

Det skriver Page Six.

Undskyldningen kom hun med for nyligt under et interview med værten for 'Watch What Happens Live', Andy Cohen:

»Det var under dit show, og jeg drak alt for meget. Det har jeg aldrig tilgivet mig selv for, og jeg kommer heller aldrig til det,« siger den 45-årige skuespillerinde og fortsætter:

Drew Barrymore siger, at hun er langt fra perfekt og refererer til sine ungdomsår, hvor hun var kendt barnestjerne og var afhængig af alkohol og stoffer. I den periode forsøgte hun desuden at begå selvmord.

Hun undskylder under interviewet flere gange,

Andy Cohen tog dog ikke hendes optrin så tungt, og det lader altså til, at Drew Barrymore er tilgivet:

»Jeg er vant til, at folk bliver lidt overdrevne i mit show, og for at være ærlig, så kan jeg ikke engang rigtig huske, hvad der skete. Du behøver ikke at undskylde for din opførsel i mit show.«

Drew Barrymore har lavet sit eget tv-show, som går i luften i USA den 14 september. Showet bliver filmet i New York City og det bliver sendt på tv-kanalen CBS.