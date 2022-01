Drew Barrymore har røbet nye detaljer om sit daværende forhold med Luke Wilson.

For den 46-årige skuespiller og hendes fire år ældre kollega startede med at date tilbage i slutningen af 1990erne, men i de år, de så hinanden, var de i et åbent forhold.

Det afslører Drew Barrymore nu i sit talkshow The Drew Barrymore Show.

»Jeg datede ham, men jeg tror også, han datede andre. Det var et åbent forhold, vi var unge,« afslører hun i den seneste episode.

Det tidligere skuespillerpar Drew Barrymore og Luke Wilson var i et åbent forhold. Vis mere Det tidligere skuespillerpar Drew Barrymore og Luke Wilson var i et åbent forhold.

Her har hun sin 42-årige veninde og skuespillerkollega Kate Hudson i studiet, hvor de taler om deres »vilde og unge« dage.

De bliver i episoden enige om, at de mødte hinanden for første gang på restauranten Chez Jay i Santa Monica i Californien, og her var også skuespillerkollegaen Luke Wilson til stede, da Kate Hudson og han indspillede filmen 'Alex & Emma' sammen, der udkom i 2003.

Her lærte Drew Barrymore så Kate Hudson at kende gennem sin daværende kæreste Luke Wilson.

Drew Barrymore uddyber, at parret ikke tog deres forhold »så seriøst«, men at det var »gode tider« dengang tilbage i starten af 00erne.

Fox News har ligeledes skrevet om Drew Barrymores afsløring af det åbne forhold, men det har ikke været muligt for mediet at få en kommentar fra Luke Wilson om forholdet.