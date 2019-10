Jenni Farley kunne i weekenden se sin kæreste flirte med en anden kvinde på skærmen. Det har hun nu taget konsekvensen af.

Tilbage i september 2018 kom det frem, at ‘Jersey Shore’-stjernen Jenni ‘JWoww’ Farley, 33, havde søgt om skilsmisse efter tre års ægteskab med sin mand, Roger Matthews.

Siden fulgte noget af et drama mellem de to, og beskyldninger om blandt andet vold fløj mellem dem, og Jenni kom hurtigt videre efter bruddet.

I april, mens de to lå i skilsmisse, afslørede hun, at hun havde fået en noget yngre kæreste, der siden viste sig at være den ni år yngre wrestler Zack Carpinello.

Forholdet mellem de to varede dog ikke længe, og nu er de gået fra hinanden. Det bekræfter begge parter på Instagram.

Årsagen skal findes i den nyeste episode af ‘Jersey Shore: Family Vacation’, hvor Zack Carpinello flirtede heftigt med deltageren Angelina Pivarnick, uden Jenni Farley vidste noget om det.

Det fik et Twitter-skænderi til at bryde ud mellem Jenni og Angelina, mens afsnittet løb over skærmen, og efterfølgende var Jenni rasende på Instagram.

»Efter at have set aftenens afsnit er jeg virkelig såret. Jeg føler mig ikke respekteret af en, jeg kaldte en ven, og af en der sagde, at han elskede mig. I fem måneder blev det holdt hemmeligt for mig. I fem måneder var jeg naiv, blev grinet af og blev gjort til en del af en historie, som for evigt vil plage mig.«

»Mit hjerte gør ondt på så mange niveauer. Én ting, jeg har lært fra aftenens episode, er, at man skal kende sin værdi. Man skal aldrig sænke sine standarder,« skriver hun på Instagram.

Zack undskylder

Zack Carpinello har ikke tænkt sig at opgive forholdet uden kamp, selv om han godt ved, at han har fejlet. Det gør han klart i et opslag på sin Instagram-profil.

»Jeg har lavet en fejl, jeg ikke kan lave om på, og som jeg tager det fulde ansvar for, skriver han blandt andet i opslaget, hvor han også sender en række undskyldninger.«

»Jeg vil virkelig gerne undskylde til Jenni – og også til Angelina. Jeg elsker Jenni med alt, hvad jeg har, og jeg gør det klart for hende hver dag. Jeg vil fortsætte med at gøre det klart for hende og hendes børn, der også har en plads i mit hjerte. Jeg vil sørge for, at dette aldrig sker igen på nogen måde – uanset udfaldet af det hele,« skriver han.

Tiden vil vise, om Zack Carpinello får held til at vinde Jenni Farley tilbage igen.

Artiklen er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk

