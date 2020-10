Det drama, der for tiden udspiller sig om den verdensberømte sangerinde Britney Spears, fortsætter med at udvikle sig.

I nye retsdokumenter påståes det nemlig, at hendes enorme formue er i fare, da hun 'nægter at optræde', mens advokatregninger hober sig op.

Det skriver The Sun, der har fået indsigt i retsdokumenterne.

Den seneste tid har der været stor fokus på Britney Spears og det værgemål, hun har været underlagt siden 2007, hvor hun oplevede et psykisk sammenbrud, kronragede sig selv og efterfølgende blev indlagt.

Siden har hendes far – Jaime Spears – været hendes værge og formynder, og han har derfor blandt andet kunne bestemme over hendes økonomi.

Nu er det dog kommet frem, at Britney Spears ønsker at erstatte sin far som værge – og i stedet få den uafhængige virksomhed Bessemer Trust til at varetage hendes økonomiske interessser.

I et forsøg på at få virksomheden til at erstatte sin far ønsker sangerinden ifølge The Sun at ansatte advokatfiramet Loeb & Loeb, som hun vil have til at køre sagen.

Men firmaets advokater er ifølge Britney Spears' far alt for dyre, fremgår det af det nye retsdokument.

ARKIVFOTO af Britney Spears' far, Jamie Spears. Foto: VALERIE MACON Vis mere ARKIVFOTO af Britney Spears' far, Jamie Spears. Foto: VALERIE MACON

Per time lyder regningen for firmaets advokater på mellem 3.700 kroner og 6.000 kroner, og det er ifølge hendes far ikke 'i den bedste interessse for frøken Spears ud fra de uundgåelige, meget betydelige udgifter, som det vil medføre'.

Faderens advokater oplyser i de nye retsdokumenter, at man er bekymret over den såkaldte 'burn rate' (forbrændingsrate, red.) af regninger, som man oplever – blandt andet fordi sangerinden for tiden ikke ønsker at arbejde.

Den 38-årige Britney Spears, der er mor til to drenge, har i flere måneder nu forsøgt at få sin far afsat som hendes værge.

»Britney deler ikke Jamies vision for en fremtid, hvor hun vender tilbage til at optræde og overlader varetagelsen af hendes forretning helt til sin far, som hun har gjort førhen,« har hendes advokat, Sam Ingham, ifølge The Sun udtalt.

»Den eneste måde til at sikre, at Britneys stemme bliver hørt, er, at hun får kvaliceret advokatbistand til rådighed, så hun kan stå på lige fod med Jamie.«

Jamie Spears benytter sig ifølge The Sun af advokatfirmaet Freeman, Freeman & Smiley – men de aflønnes af Britney Spears' formue.

Det er planen, at der skal afholdes et retsmøde om værgemålet over Britney Spears 14. oktober i Los Angeles.