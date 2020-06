»Jeg kan mærke en smerte i mit bryst. Det er, som om nogen har stukket en kniv ind og bliver ved med at vrikke den op og ned.«

Sådan lyder det, når Dan Lorenzen skal beskrive smerterne, han fik, da han i seneste program af 'Hjem til gården' får et ildebefindende og bliver hentet i ambulance.

Han fortæller i afsnittet, som kan ses på TV 2 Play nu, at han vågner med smerter i brystet om morgenen.

Den 36-årige tidligere kok bliver på grund af sin families historie med hjerteproblemer bekymret, og senere kulminerer situationen, da han bliver kørt væk af en ambulance.

Han fortæller, at det netop var i midt-trediverne, at familiemedlemmer fik hjerteproblemer, og derfor tænkte han, at hans tid var kommet. Da han vågnede med smerterne, trådte frygten ind.

»Jeg går nok og bygger mig selv op, og da jeg endelig får bedt om hjælp, så er det, som om jeg knækker helt sammen,« lyder det fra ham.

Seerne får at se, at Dan Lorenzen ligger på jorden og har svært ved at trække vejret.

Heldigvis viste det sig, at der ikke var noget alvorligt galt med deltageren, da han kommer til akutmodtagelsen og bliver undersøgt. Noget, som Dan Lorenzen så småt også selv var nået frem til.

»Da jeg ligger på jorden og får lidt mere ro på, kan jeg begynde at mærke, at det ikke gør så ondt længere. Jeg kan huske, at jeg tænker, at det nok ikke er en blodprop. Smerterne fra en blodprop tror jeg ikke bare lige forsvinder ved, at man får slappet af,« siger han.

Det viser sig, da han bliver undersøgt, at det er en revne i muskulaturen, der ligger under hans brystmuskel. Han husker tydeligt lettelsen over, at det ikke er noget mere alvorligt.

»Jeg bliver undersøgt med EKG (hvor man måler hjertets elektriske aktivitet, red.) i ambulancen, og da jeg kommer ind på hospitalet, bliver jeg røntgenfotograferet. Der er ikke noget alvorligt galt med mig, men lægerne siger, at jeg har et forstørret hjerte. Noget, der kan give problemer i fremtiden.«

Oplevelsen har sat sig i den 36-årige kok, og både han og meddeltageren Jesper, som sad ved hans side og hjalp ham med at trække vejret, indtil ambulancen kom, blev meget forskrækkede.

At Dan Lorenzen reagerede stærkt på smerterne og fik, hvad han selv kalder et angstanfald, mener han, kan hænge sammen med, at de ikke får meget at spise på gården.

Det fysisk hårde arbejde og manglen på kalorier gjorde hele situationen mere tilspidset, fortæller han.

»Vi var bare hele tiden ret pressede, så det har nok gjort det værre, da jeg fik det dårligt.«

Han siger også, at da det på sygehuset først stod klart, at han ikke var i en alvorlig livstruende tilstand, fik han af produktionsholdet at vide, at han ikke kunne få noget mad på hospitalet - selv om han blev det tilbudt.

»Det ville jo have givet mig en uretfærdig fordel, hvis jeg kom tilbage, og mine depoter var fyldt helt op. Så jeg fik faktisk ikke noget at spise, da jeg var afsted.«

