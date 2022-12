Lyt til artiklen

Brad Pitt og Courtney Love har formentlig ikke været på julekort i år.

I podcasten 'WTF with Marc Maron' fortæller Courtney Love ifølge People.com om dengang, hun i slutningen af 1990'erne blev fyret fra en rolle i filmen 'Fight Club', da Brad Pitt ikke ville spille sammen med hende.

Courtney Love var som bekendt gift med Kurt Cobain, der tog sit eget liv i 1994.

Courtney Love påstår, at hun i 'Fight Club' skulle have spillet rollen som Marla Singer, der endte med at gå til Helena Bonham Carter.

Inden optagelserne gik i gang, skulle Brad Pitt have kontaktet hende for at høre, om ikke han måtte spille Kurt Cobain i en film om ham, og det reagerede hun voldsomt på.

»Jeg gik amok,« fortæller Courtney Love og mindes, at hun spurgte tilbage: 'Hvem fanden tror du, at du er'.«

Og herefter mener Courtney Love, at Brad Pitt skulle være blevet så sur, at han pludselig ikke ville spille sammen med hende i 'Fight Club'.

Courtney Love var i perioden kæreste med Edward Norton, der spiller den anden hovedrolle i 'Fight Club', og hun fortæller, at det var ham, der overbragte hende beskeden om, at hun ikke måtte være med alligevel.

Courtney Love til premiere på filmen 'Moonage Daydream' i London den 5. september 2022. Foto: Scott Garfitt Vis mere Courtney Love til premiere på filmen 'Moonage Daydream' i London den 5. september 2022. Foto: Scott Garfitt

People.com skriver, at Brad Pitt ikke har haft lyst til at kommentere på Courtney Loves udtalelser.

Mediet har talt med en anonym kilde, der var med under optagelserne af 'Fight Club', som tilføjer, at Courtney Love rigtig nok var til audition på en rolle til filmen, men aldrig fik noget tilbudt.

»Man kan ikke blive fyret fra noget, man aldrig har haft,« lyder det fra den anonyme kilde.

'Fight Club' udkom i 1999 og blev så stort et hit, at det ifølge Boxoffice Mojo indtjente over 100 millioner dollars på verdensplan.

