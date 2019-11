'Vild med dans' nærmer sig så småt sin afgørelse. Fredag aften bliver fem par til fire, og om 14 dage afgøres det hele i Horsens, hvor tre par dyster i finalen.

Årets konkurrence har udviklet sig til en uhyre tæt affære, hvor især tre par er favoritter til finalen. Det drejer sig om Jakob Faurby og Silas Holst, Christopher Læssø og Karina Frimodt samt Neel Rønholt og Michael Olesen.

Men det kan ifølge betting-eksperten Unibet være småting, der afgører tingene allerede fredag aften, og her kan noget så besynderligt som en byld på øret måske få afgørende betydning.

»Christoffer Læssøe vandt jo lidt overraskende i sidste uge, så han har virkelig toppet på et vigtigt tidspunkt. Jakob Faurby og Silas Holst får masser af opmærksomhed, fordi de både er dygtige og jo altså udgør et rent herrepar for første gang i programmets historie,« siger Unibets pressechef, Per Marxen, og fortsætter:

»Og så er der Neel Rønholt, der var vores favorit fra begyndelsen, og som også har folkelig appel. Vi må se, om det får betydning, at hendes dansepartner Michael Olesen i ugens løb blev opereret for en byld i øret - hvem ved, om der ligger nogle medlidenhedsstemmer i den historie«, siger Per Marxen.

Michael Olesen måtte først på ugen opereres for bylden, fortalte han onsdag til B.T. Men fredag aften erfarer TV 2, at han har været en tur under kniven endnu en gang. Og dermed kan bylden pludselig blive en stor byrde for parrets præstation.

Det der skulle have været et hurtigt kontroltjek fredag morgen, udviklede sig til et nyt, akut indgreb, da endnu en byld var dukket op.

»Det var ikke lige planen. Og det gør, at jeg er bundet godt og grundigt ind omkring øret, og at jeg desværre også har en del smerter«, siger danseren til TV 2.

Nedslående nyt for Michael Olesen, som ellers var ved godt mod tidligere på ugen.

»Det gjorde rigtig ondt, og den begyndte at få sjove farver. Min læge sagde, det var på tide, jeg kom ind, fordi den kunne sprænge,« sagde han.

Men det er endnu ikke gået ud over hans dansepartner i 'Vild med Dans', skuespilleren Neel Rønholt, fortalte han.

»Jeg har trænet, for jeg skal være klar på fredag. Det har jeg været nødt til. Der er rigeligt at tage fat på, så det her giver bare lidt god underholdning.«