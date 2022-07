Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var lidt mere til historien om rapperen Drakes tur til Sverige, end hans team i første omgang meldte ud til Huffington Post.

Her lød meldingen, at Drake bestemt ikke var blevet anholdt efter en aften på en svensk natklub.

Nu kan Expressen dog berette, at det ikke var hele sandheden.

Drake blev nemlig anholdt ved sin egen fest under mistanke for at overtræde loven om narkotika.

Det bekræfter svensk politi over for avisen.

Politiet var rykket ud til natklubben, efter at de havde modtaget meldinger om narkotika på stedet.

Da de ankom, skulle rapperen angiveligt være kommet ud fra toilettet med sin livvagt, mens der lugtede kraftigt af hash.

Duoen blev konfronteret, og de endte med en anholdelse.

Livvagten var også under mistanke for at overtræde knivloven, da han blev anholdt med en kniv i bukselommen.

Ifølge mediet skulle Drake i forbindelse med anholdelsen have råbt til politiet, at de 'ville blive fyret' og advaret dem om, at han har 'adgang til verdens bedste advokater'.

Rapperen blev kørt til politistationen i Norrmalm sammen med sin livvagt.

Her blev Drake bedt om at afgiven en blodprøve, men efter han nægtede, besluttede politiet at lade ham gå.

»Det, vi kan sige uden at gå i detaljer, er, at det var en anklagers afgørelse i sagen, som førte til, at politiet valgte ikke at efterforske nærmere,« fortalte Helena Boström Thomas, der er pressetalsperson ved Stockholms politi.

Drakes livvagt var varetægtsfængslet natten over, inden han også blev løsladt.