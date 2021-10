Den svenske rapper Einár, som torsdag aften blev skudt og dræbt i Stockholm, var godt klar over, at han var truet på livet.

I hvert fald er musikeren med det borgerlige navn Nils Grönberg den selvsamme rapper, som sidste år blev kidnappet og mishandlet efter at være blevet lokket i en fælde af rapperkollegaen Yasin Abdullahi Mahamoud.

Det skriver Aftonbladet, som også beretter, at truslen mod Einár kun er blevet større siden da.

Ifølge det svenske medie skal Einár så sent som 9. oktober have været involveret i et voldeligt opgør på en restaurant i Stockholm.

Rapperen blev i den forbindelse anholdt for at have stukket en anden person med en kniv, og siden da skal han have modtaget flere dødstrusler.

»Der var en dusør på Einárs hoved,« siger en kilde til Aftonbladet om rapperen, der som nævnt var offeret i en opsigtsvækkende kidnapningssag sidste år.

Her blev han lokket til et musikstudie, hvor han blev truet med en pistol og bortført til en lejlighed i Vårberg, som er en forstad til Stockholm.

I lejligheden blev han bagbundet og truet med diverse våben samt iført et hundehalsbånd. Han blev desuden ridset med en kniv forskellige steder på kroppen og i ansigtet.

Efterfølgende tvang gerningsmændene Einár hjem i sin egen lejlighed, hvor han blev frastjålet to guldkæder til en værdi af 163.000 svenske kroner samt et våben.

Gerningsmændene tvang ham desuden til at overføre tre millioner svenske kroner.

Da Einár aldrig overførte pengene, spredte gerningsmændene en række billeder, de havde taget af rapperen under kidnapningen.

Inden da forsøgte de dog at placere en bombe foran hans hjem for at tvinge ham til at overføre de tre millioner.

»Jeg vil gerne gøre noget, som får ham til at betale. Ikke noget, der er for meget, men heller ikke noget, der er for lidt,« skrev en af de senere dømte gerningsmænd i en besked dengang.

Ifølge Aftonbladet var den eneste årsag til, at bomben aldrig blev detoneret, at politiet var til stede i Einárs lejlighed, da de ankom.

Da gerningsmændene i sagen blev stillet for retten i foråret i år, ønskede Einár ikke at vidne. Han samarbejdede heller ikke med politiet i deres efterforskning af sagen.

Det gjorde hans mor dog, da det var hende, som i første omgang politianmeldte kidnapningen – trods protester fra sønnen.

»Han havde ridser i ansigtet, og jeg var meget bekymret. Han fortalte, at han havde fået stjålet et ur og nogle smykker, men det var meget mærkeligt. Noget var ikke rigtigt,« fortalte hun i retten.

»Da jeg ville anmelde det til politiet, blev han vred. Men jeg sagde til ham, at jeg var hans mor, og at jeg blev nødt til det.«

I juli blev i alt 26 personer dømt medskyldige i kidnapningen af Einár. En af dem var altså hans rapperkollega Yasin Abdullahi Mahamoud, som fik ti måneders fængsel.

Einár blev skudt omkring klokken 22.50 torsdag aften. Han blev 19 år gammel. Læs mere om sagen her.