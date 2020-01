'Et cirkustelt for morderiske millionær-klovne' og 'ikke lige det hyggelige hjem, du havde forestillet dig'.

Det er nogle af de vendinger, de internationale medier har brugt for at beskrive et af Dr. Phils huse, der for nylig er blevet sat til salg.

For Beverly Hills-villaen, der siden er gået viralt, er mildt sagt ubeskrivelig.

Men lad os gøre et forsøg.

Det 550 kvadratmeter store hus er sat til salg for godt 38,5 millioner kroner. Men så får man også fem soveværelser, seks badeværelser, et arsenal af maskinpistoler i spisestuen, en stor hall med bizarre vinranker langs den majestætiske trappe og et billardbord på løvefødder.

Look at Dr. Phil's house. (It's for sale for $5.75 million.) pic.twitter.com/aFhR1VwqPj — Daniel Miller (@DanielNMiller) 2. januar 2020

Men det stopper ikke her. For man får også en neon-oplyst bar med tilhørende barstole med gevir-ryglæn, et skakternet loft, alverdens kunst og utallige bamse-figurer.

Det lyder ikke som et hjem for den kendte 69-årige tv-psykolog Dr. Phil, med det borgerlige navn Philip McGraw, som kickstartede sin karriere i The Oprah Winfrey Show i 1996.

Men det er det heller ikke. Siden han købte boligen i 2007 er hans søn, Jordan McGraw, nemlig flyttet derind.Og det er ham, der har indrettet den vanvittige villa, fortalte han i 2015 til Daily Mail.

»Tanken for hele stedet er, at Tim Burton kastede op på et lærred, og det blev til et hus,« forklarede kendissønnen.

Filminstruktøren Tim Burton er kendt for sit dystre, gotiske univers, som især kom til udtryk i film som 'Edward Saksehånd' og 'The nightmare before christmas'.

Ifølge boligannoncen, som du kan se her, må man beholde de unikke dekorationer, hvis man køber huset. Men man må også gerne lave dem om, hvis man har lyst, står der.

Siden Jordan McGraw udtalte sig til Daily Mail, er flere detaljer i haven desværre sløjfet. Blandt andet er det replika af et monster-springvand fra 'The nightmare before christmas' ikke længere at spotte på matriklen. Ej heller synes den den flydende minigolf-bane i den udendørs pool længere at eksistere.