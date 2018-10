Værten på 'Guld i købstæderne', Sofie Østergaard, har sagt sin stilling i DR op. Det skriver hun på både Instagram og Facebook.

'Flere fantastiske folk har knoklet, for at få de sidste ting til at falde på plads her til aften og jeg har dermed sagt min stilling op hos DR - hvilket gør mig både trist og glad,' skriver Sofie Østergaard på de to sociale medier.

'Trist fordi jeg siger farvel til verdens bedste kollegaer i både København, Århus og hele DK, men glad, fordi jeg i min mave kan mærke, at det er det helt rigtige for mig. Beslutningen har været noget tid undervejs, men er truffet hurtigt her til sidst, fordi den selvfølgelig skal tages med i kabalen for i morgen,' skriver fortsætter hun med en henvisning til den store fyringsrunde, DR skal igennem onsdag, hvor op mod 400 står til at miste jobbet.

Sofie Østergaard kalder dagen, hvor mange af hendes nu tidligere kolleger skal prikkes 'meget hård og brutal'.

Udover værtsrollen på 'Guld i købstæderne' - som hun overtog fra Mette Bluhme Rieck, der er på barselsorlov - har Sofie Østergaard blandt andet været vært på børnenes MGP i 2016 og 2017.

Hun har også været vært på DR's børnekanaler Ultra og Ramasjang, der som følge af de omfattende besparelser på DR bliver slået sammen til én kanal.

Sofie Østergaard siger dog ikke helt farvel til DR med opsigelsen.

Hun vil fortsætte som koreograf på MGP og lave tv for DR som freelancer, 'så længe der er bud efter mig og det fortsat er sjovt,' som hun skriver.

Arkivfoto. Sofie Østergaard. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Arkivfoto. Sofie Østergaard. Foto: Thomas Lekfeldt

Sofie Østergaard takker sine kolleger og ser frem til, hvad fremtiden skal bringe.

De DR-medarbejdere, der bliver fyret, får en opringning mellem klokken 8 og 11.

Her vil de få at vide, at ledelsen har i sinde at fyre dem, og at de derfor skal til en samtale med deres nærmeste leder.

Så snart alle afskedigelser er sket i den enkelte afdeling, vil der komme en e-mail ud om, at samtalerne er gennemført.