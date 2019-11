'FUP!'

Sådan indleder DR-værten Kåre Quist et Facebook-opslag onsdag, hvor han fortæller, at hans ansigt bruges i falske annoncer på det sociale medie.

Og det er et problem, der har stået på det seneste halve år, hvor danskere har sendt Quist billeder af de forskellige annoncer.

Værtens ansigt er blandt andet blevet brugt i reklamer for Bitcoins, rynkecreme og piller til ens sexliv.

48-årige Kåre Quist bruger også hans opslag til at kritisere Facebook:

'Desværre er det nemmere at få en resolution vedtaget enstemmigt i FN, end det er at få fjernet og stoppet de her falske annoncer,' skriver han.

DR-værten understreger dog, at han anmelder alle falske annoncer, hvor hans eget ansigt er synligt.

Han opfordrer ligeledes alle andre til at dele hans opslag, så andre brugere ikke hopper på den falske annonce.

Quist bruger også opslaget til at takke alle de brugere, der gør ham opmærksom på annoncerne, når de bliver smidt op:

'Men TAK for jeres store hjælpe derude.'

48-årige Kåre Quist har gennem sin journalistiske karriere været ansat på blandt andet 'Euroman', 'Urban' og 'TV3'.

I 2013 blev han vært på 'TV Avisen' og '21 Søndag' på DR, og der er han endnu.