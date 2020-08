Når næste sæson af DR-programmet 'Versus' løber over skærmen, vil der mangle en helt specifik hovedperson.

Tv-værten Tjelle Vejrup, der er én af de to testpersoner i programmet, stopper nemlig.

Det skriver den 35-årige komiker og far til to på Twitter, hvor han også fortæller, at det er hans valg at slutte, mens legen er god.

'Jeg skal ikke længere lave 'Versus'. I foråret, mens landet var lukket ned, kontaktede Mastiff mig for at fortælle, at DR havde bestilt endnu en sæson. Jeg takkede pænt nej, og vi skiltes som venner,' skriver han.

Tjelle (venstre) og Hjalte, som er den anden testperson i DR-programmet. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Tjelle (venstre) og Hjalte, som er den anden testperson i DR-programmet. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Tjelle Vejrup har været en del af programmet gennem fem sæsoner i løbet af seks år, og han har kun rosende ord tilovers for sin nu tidligere arbejdsplads:

'På grund af 'Versus' har jeg fået lov til at prøve ting, som normale mennesker ikke gør. Det har været en meget unik og lærerig oplevelse, og jeg har arbejdet sammen med nogle af de bedste folk i tv-branchen,' skriver han.

Om årsagen til sit 'nej tak' til endnu en sæson, skriver den tidligere komiker følgende:

'Et eller andet i mig siger, at fem sæsoner af noget må være nok. Jeg har ikke lyst til at sidde fast og ikke udvikle mig. Derfor er det også på tide for mig at komme videre. I min søgen efter, hvem Tjelle Vejrup er sådan rent professionelt, er jeg nødt til at frigøre mig fra den største succes, jeg har været en del af.'

Tjelle Vejrup ved endnu ikke, hvad fremtiden byder på jobmæssigt.

'Jeg ved ikke, hvad det skal føre til. Måske var det, hvad mit skærmtalent rækker til, og hvis jeg aldrig for alvor kommer på tv igen, så er det sikkert fint nok.'