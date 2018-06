Hvis du i løbet af de seneste godt tyve år har lyttet til P4's trafikradio, så har du nok hørt Finn Andersens stemme. Nu har trafikværten haft sin sidste dag på jobbet.

Det oplyser P4 Trafik Syddanmark på Twitter.

'En legende takker af. Finn Andersen fra P4 Trafik går på pension. Tak for indsatsen, Finn', lyder det i opslaget.

En legende takker af. @FinnAndersen4 fra #P4trafik går på pension. Tak for indsatsen, Finn. #trafikinfo #dktrafikinfo #trafikken #dktraf #dkmedier pic.twitter.com/7smWUrZv9K — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) June 2, 2018

I opslaget er der også delt en video, hvor man kan se Finn Andersen give sin sidste trafikmelding i radioen.

»Jeg kan sige, at på Fyn kører trafikken okay. I det sydøstlige Odense er der fortsat køkørsel efter et uheld i retning mod Rosengårdcentret. Der er tæt trafik på rute 8 ved Kværndrup på grund af Heartland Festival,« sagde han i radioen og sluttede:

»Vi slutter med en besked til dem, der skal nordpå. E45 er spærret mellem Hedensted og Horsens efter et harmonikasammenstød. Forvent lang forsinkelse. Politiet opfordrer til at forlade motorvejen og bruge rute 170 mod Horsens.«

Lyttere hylder ham

Også DR P4 Fyn har skrevet en hilsen til den nu tidligere trafikvært, der til daglig de seneste mange år har været med til at styre trafikradioen.

'En af dansk trafikradios mest kendte stemmer går på pension efter mere end 20 år i DR. Tak for indsatsen, Finn Andersen', skriver kanalen på Facebook.

I kommentarsporet under opslaget hylder flere lyttere ham også.

'En stemme, der vil blive savnet! Held og lykke med den nye tilværelse, Finn', skriver én, mens en anden skriver:

'Tak for indsatsen, Finn Andersen, kommer til at savne din behagelige stemme. Du har gjort det godt.'

En tredje skriver:

'Kan han godt bare det?!! Han må indtale en hulens masse, som man således kan bruge for eftertiden. Det er alligevel næsten altid det samme på vestfynske motorvej fx.'

Til det svarer DR P4 Fyn:

'God idé. Vi prøvede alt for at holde på ham, uden held. Men måske kan han lokkes tilbage for en kort bemærkning, når Storebæltsbroen fylder år om lidt.'