Op ad væggene i tv-vært Sofie Østergaards nye herskabsvilla står flyttekasser i stabler.

De er pakket ud for længst. Så lige nu ligger de på siden og agerer reol i den knap 10 millioner kroner dyre Amager-villa, som hun for nylig købte med sin kæreste.

Man får jo aldrig råd til drømmereolen, hvis man bruger unødvendige penge på Ikea-møbler indtil da, mener 38-årige Sofie Østergaard, hvis fryser bugner af kødsauce og grøntsagsrester, og hvis sønner får klippet bukserne til shorts, når de vokser ud af dem.

»Værdierne i vores liv er ikke, at vores drenge går rundt med det rigtige mærke i nakken, eller at vi spiser takeaway en gang om ugen. Så vil vi hellere have kødsauce i fryseren eller spise rugbrød med røræg et par gange om ugen,« siger hun.

Sofie Østergaard har investeret i boliger, siden hun var 20. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sofie Østergaard har investeret i boliger, siden hun var 20. Foto: Bax Lindhardt

»Så kan vi til gengæld spille Ludo en hel eftermiddag, fordi vi ikke skal bruge tid på madlavning. Og drengene er jo ligeglade,« siger Sofie Østergaard, der har sønnerne Villy og Geo på fem og tre med sin kommende mand, journalist og tidligere efterforsker Sebastian Richelsen.

Sofie Østergaard kalder det selv 'at leve under evne' – men det er helt bevidst. Og nu vil hun inspirere andre til også at tage et kig på privatøkonomien.

Hun er nok bedst kendt fra 'Ramasjang', 'Guld i købstæderne', 'MGP' og 'Versus', men siden sommer har hun også været vært på Radio4-programmet 'Overskud', hvor hun sammen med eksperter vil klæde danskerne på til bare at springe ud i det.

Hun er selv for nylig begyndt at handle med aktier, men har hele sit liv været fascineret af at få penge til at række og yngle.

Sådan gør Sofie Østergaard for at spare penge i hverdagen Fryser-listen Selvom det er over te år siden, Mads Steffensen viste hendes fryser frem i 'Kender du typen?', får hun stadig beskeder om sin lister over fryserens indhold. Og det undrer Sofie Østergaard, at den kan fascinere så meget. »Hvorfor skulle man ikke gøre det?« spørger hun oprigtigt undrende. »Ellers kan man jo have en fisk, der pludselig har ligget der i fire år.« Skolisten Hun har også lister over de sko, hun har købt forud til sine drenge, til når de nuværende bliver for små. »Man hører jo, at børn helst kan gå i sko, de selv kan få lov at forme efter deres fødder. Det er sikkert noget, skobutikkerne har fundet på, og jeg føler, jeg er hoppet på et fupnummer, men børns helbred skal man bare ikke fucke med. Så der bider jeg den i mig og køber nye sko på tilbud,« siger hun. »Men så køber jeg forud og uden for sæson, hvor de er billigst. Og så skriver jeg størrelserne ned, så jeg har overblik over, hvad vi har.« De afklippede bukser »Når mine drenge vokser ud af deres bukser, er det sjældent i livet, men i benene, de vokser. Så klipper jeg dem til shorts, så de i stedet kan bruge dem om sommeren.« Hylden med rester – og den med gamle varer »Den øverste hylde i køleskabet er til Tubberware med rester. Selvom der kun er to skefulde ris, gemmer vi dem, for de kan spædes til nogle af de andre rester. En gang om igen kan man lave en omelet med grøntsagsresterne, eller de gulerødder som jeg har lagt på en anden særlig hylde, for at huske, at de er ved at blive for gamle. Lige som den der rodekurv nede i supermarkedet, du ved. Det gør det mere overskueligt,« siger Sofie Østergaard. På den måde kan hun og kæresten også nøjes med at købe én portion indisk til deling nede fra den lokale, når de skal forkæle sig selv, og spæde den op med de rester, der passer til. Det praktiske boligkøb Sofie Østergaard kom som 20-årig tidligt ind på boligmarkedet ved at præsentere en sund økonomi for banken – og ved at købe med sin daværende kæreste. »Der er virkelig mange, der siger, at sådan en stor beslutning ville de ikke selv turde tage. Men vi blev jo ikke ved med at være kærester, og det er der også råd for. Hvis man ser på det som en investering, er det lettere helt koldt og kynisk at skrive ned, hvad der skal ske i tilfælde af dit og dat,« siger hun. »Og hvis man ikke selv har råd… jeg har venner i dag, hvor fire par er gået sammen om at købe et hus, sætte det i stand og sælge den videre.«

Som barn lavede hun en liste over huslige pligter og bad sine forældre angive, hvad hun for eksempel ville få for at gå ud med skraldet. I 6. klasse arrangerede hun en hel dag med snobrød og andre aktiviteter for sine klassekammerater og tog en tyver i entré.

»Når jeg tænker tilbage, er det sindssygt nok at begynde på,« griner Sofie Østergaard og skjuler ansigtet i hænderne.

»Men jeg har det fra min hårdtarbejdende, selvstændige far. 'Hvis du ikke gør noget, så kommer der ingen penge i kassen'.«

Sofie Østergaard fik ikke lommepenge som barn. Hun manglede aldrig noget, men lærte fra en ung alder, at hvis hun ville have noget ud over det basale og nødvendige, så måtte hun arbejde for det. Det gjorde hun blandt andet ved at sortere varer på faderens lager.

Sofie Østergaard, danser, tv- og radiovært. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sofie Østergaard, danser, tv- og radiovært. Foto: Bax Lindhardt

»Den læren om værdien af penge vil jeg sindssygt gerne give videre til mine børn. Lige nu er vi meget optagede af pant, fordi børnehaven kører et fantastisk tema om genbrug, og min søn Villy på fem ved derfor godt, at man skal bruge otte dåser for at få en rulle Marie-kiks,« siger hun.

»Jeg kan jo se, hvordan de unge mennesker, jeg har ansat i mine firmaer, skal have hjælpe til selvangivelsen, og langt de fleste mennesker kommer senere ind på boligmarkedet end ønsket, fordi det først er dér, de finder ud af, at de burde have sparet mere op og justeret deres forbrugsvaner,« siger hun.

»Men man ved det jo ikke, hvis man ikke har sat sig ind i det. Privatøkonomi burde som minimum være et fag i udskolingen.«

Sofie Østergaard købte selv sin første lejlighed som 20-årig. Hun var ved at uddanne sig til danser efter at være droppet ud af gymnasiet i 3.g og havde stiftet et firma, hvor hun tog rundt i landet og underviste i dans.

Sofie Østergaard droppede ud af 3.g for at uddanne sig til danser. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sofie Østergaard droppede ud af 3.g for at uddanne sig til danser. Foto: Bax Lindhardt

Lønnen var ikke prangende, men sammen med sin daværende kæreste kunne hun – efter råd fra sin far – sætte pengene i mursten.

»Vi købte lejligheden i 2001, og der gik det stærkt med boligpriserne, så ret hurtigt derefter købte vi én mere. Og så har jeg købt nogle siden, og tidligere i dag har jeg faktisk siddet og skrevet lejekontrakter til nogen nye, der flytter ind, og overført depositum til nogen, der flytter ud,« siger Sofie Østergaard, der for nylig solgte familiens moderne rækkehus på Islands Brygge og flyttede ind i en herskabsvilla på Amager til 9,4 millioner.

»Jeg kender væsentligt større bolighajer end mig, men det passer rigtig godt til det fundament, jeg har skabt. At jeg lever under evne. Og så drømmer jeg om at få en indtægt, der gør, at jeg er uafhængig.«

Foruden boligudlejningen driver hun blandt andet webshoppen Grønne Får med bæredygtigt tøj og legetøj samt dansestudiet Beatjump.

Sofie Østergaard er for anden sæson i træk vært på 'Versus', når quizshowet har sæsonpremiere i januar. Foto: Bo Christensen Vis mere Sofie Østergaard er for anden sæson i træk vært på 'Versus', når quizshowet har sæsonpremiere i januar. Foto: Bo Christensen

Selvom hun glæder sig helt sindssygt til igen at stå i spidsen, når quizshowet 'Versus' får sæsonpremiere 2. januar, er det vigtigt for hende ikke at lægge alle sine æg i tv-kurven.

»Jeg har en drøm om, at jeg ikke er afhængig af andre i mit arbejdsliv. Som tv-vært er man meget afhængig af andres anerkendelse – af at de siger: 'Ja, du ville helt sikkert være god som vært på det her program'. Jeg gad godt, at jeg ikke skal sidde derhjemme og frygte, at jeg ikke får et bestemt tilbud. Det handler selvfølgelig om økonomi, men også om min mentale indstilling.«