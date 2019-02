Det var slet ikke så slemt, som man skulle tro, det ville være.

Petra Nagel og Asbjørn Munk svarede velvilligt på spørgsmål om, hvordan det er at være et par, hvor den ene del 'har datet verden.'

»Jeg synes, det er sejt, at hun turde at være den pige, der gjorde det,« fortæller Asbjørn Munk.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at det var noget, der lige skulle sluges.

De to var mødt op sammen på den røde løber, da Zulu Awards blev afholdt torsdag aften.

Petra Nagel er kendt for at dele ud af sit liv og sine oplevelser uden så meget filter, og blandt de TV-programmer, hun har lavet, er 'Petra dater verden' et af dem, hun er rigtig stolt over.

Alligevel kunne hun godt mærke, at der virkede til at være en reaktion på netop det show..

»Jeg kunne faktisk godt mærke, når jeg var ude, at der var færre, der kom hen,« siger hun og fortsætter:

»Måske det var sådan noget med 'hende der, hende skal vi ikke have noget at gøre med, der er sikkert et kamerahold med.«

En af grundene til at Petra Nagel er meget stolt af sit program er fordi, det var rettet mod de mange singler, som er derude.

»Jeg ved godt, der er en scene, hvor man tydeligt kan se, jeg har været sammen med en, men jeg fortryder det faktisk ikke, siger hun og understreger:

»Det er jo også en del af at være single.