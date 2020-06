Kærligheden har de delt i mange år, men lørdag sagde parret formelt 'ja' til at dele den resten af livet.

Her blev DR-vært Mette Frisk gift med Søren Klovborg, der udover at have været hendes kæreste de seneste mange år, også er hendes kollega. Det skriver Se & Hør.

»Det blev heldigvis præcis, som vi ville have det - med mad, god musik og fest,« fortæller den 42-årige kvinde til ugebladet.

Sammen med sin 15 år ældre - nu - ægtemand har hun to sønner på henholdsvis syv og 10 år. Men de to drenge er ikke parrets eneste store præstationer.

Rent professionelt har Mette Frisk og Søren Klovborg nemlig også tidligere bevist, at de er et godt par.

Sammen tilrettelagde journalistparret i 2007 DR-dokumentarerne 'Rugemor til salg' og 'De forsvundne babyer'.

Projekterne sikrede Mette Frisk den journalistiske pris Sten Baadsgaard-prisen, som er opkaldt efter den afdøde tv-dokumentarist.

Foruden dokumentarerne har Mette Frisk gennem årene også gjort sig bemærket med andre DR-formater.

Blandt andet har hun været vært på madmagasinet 'Bitz & Frisk' sammen med Christian Bitz og på Aftenshowet.

Senest har hun begivet sig ud på en jagt efter forsvundne arvinger i DR-serien af samme navn.