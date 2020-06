Mette Bluhme Rieck er kendt fra programmerne 'Antikduellen' og 'Guld på godset', og selvom den 37-årige kendis bare er vært, fandt hun selv noget meget værdifuldt i tv-udsendelserne.

Hun klikkede nemlig med eksperten Kasper Nielsen, der er salgsdirektør for auktionshuset Bruun-Rasmussen.

Så meget at de to i dag danner par og sammen har den toårige søn Viggo. Noget, Mette Bluhme Rieck fortæller om i et nyt interview med bladet Hendes Verden.

Hun siger, at de to er et godt match, og at hun også har udviklet sig i forholdet.

Mette Bluhme Rieck og Kasper Nielsen ønsker at flytte i hus i stedet for deres lejlighed, men det er ikke lykkedes at finde det rette sted endnu, fortæller hun i et nyt interview. Foto: Mathias Svold Vis mere Mette Bluhme Rieck og Kasper Nielsen ønsker at flytte i hus i stedet for deres lejlighed, men det er ikke lykkedes at finde det rette sted endnu, fortæller hun i et nyt interview. Foto: Mathias Svold

»Kasper er vildt god at snakke med, og det er ham, der har lært mig, at man godt kan tale om tingene. Før var jeg nok mere lukket, men nu siger vi tingene højt, inden de udvikler sig til et problem. Jeg klikkede bare med Kasper,« lyder det fra hende, inden hun uddyber:

»Det er de færreste mennesker, man kan være sammen med i mere end tre dage uden at føle: Okay, nu er det vist nok. Så når ferier og weekender sammen altid føles for korte, så ved man, at man har ramt rigtigt.«

Hun fortæller, at det, at de to er gode til at tale sammen, ikke gør, at det hele er fryd og gammen hele tiden. Der er dog nogle ting, de er helt på bølgelængde om.

Eksempelvis har parret, der ønsker at flytte fra deres lejlighed på Islands Brygge og ind i et hus, ikke haft gnidninger, selvom de har svært ved at finde et sted, de vil have.

Det ved de, når de ser det, lyder det fra tv-værten.