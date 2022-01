'Vi har holdt på en 49 cm lang og 3150 gram tung hemmelighed i 10 dage nu.'

Sådan skriver tv-vært Mette Bluhme Rieck på Instagram – og afslører med et billede, at hun har født.

Fødslen fandt sted tidligere end forventet ved et akut kejsersnit.

Trods overraskelsen har hele den lille familie det godt.

'Livet som familie på fire startede liiiige et par uger før, forældrene havde troet, da ham her åbenbart selv ville vælge sin fødselsdag. Han kom derfor til verden ved et knap så planlagt kejsersnit som forventet,' skriver hun.

'Alt gik dog strålende, og vi har det alle godt – også den nye stolte storebror. Og helt ærligt, hvad skulle mor egentligt også med mere end seks dages barsel?'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af M E T T E // R ¡ E C K (@mettebluhmerieck)

I opslaget fortæller 'Danmarks næste klassiker'-værten desuden, at den lille dreng har fået navnet Bille.

Mette Bluhme Rieck og hendes mand, Kasper Nielsen, har i forvejen sønnen Viggo på tre år.

Kasper Nielsen er vurderings- og salgsdirektør hos auktionshuset Bruun Rasmussen og mødte Mette Bluhme Rieck, da hun var vært på 'Antikduellen' og 'Guld på godset', hvor han var tilknyttet som ekspert.