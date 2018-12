Studieværten Camilla Thorning forlader DR efter mere end 20 år hos public service-mastodonten.

Den 45-årige journalist forlader jobbet som vært på Deadline og DR2 Dagen til fordel for en stilling som pressechef hos Finans Danmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finans Danmark.

På Facebook skriver Camilla Thorning selv om jobskiftet:

»Jeg har public service i blodet. Og DR er en del af mit DNA. Sådan vil det altid være. Alligevel har jeg i dag sagt mit job op efter mere end 20 år i firmaet,« skriver hun og fortsætter:

»Nye, spændende udfordringer lokker. Og dem er der vist nok af i Finans Danmark, hvor jeg har takket ja til at blive pressechef fra 1. februar. Det glæder jeg mig utrolig meget til!«

Finans Danmark er interesseorganisation for banker og realkreditinstitutter.

Her begrunder kommunikationsdirektør, Stine Luise Goll ansættelsen af den nu snart tidligere DR-vært.

»Camilla Thorning kommer med mere end 20 års journalistisk erfaring både fra Christiansborg og fra DR-byen, hvor hun har leveret nyheder og baggrundshistorier til danskerne. Det er et mål for Finans Danmark at styrke vores dialog med samfundet, og Camilla Thornings kompetencer og baggrund er et stærkt bidrag til det.«