Den kendte radiovært Sara Bro, der fik fjernet begge sine bryster sidste år, efter hun fik konstateret forstadie til brystkraft, skal atter igennem en brystoperation.

Det fortalte hun mandag morgen i radioprogrammet ’Go’ Morgen P3’, hvor hun er vært, skriver Ekstra Bladet.

Sara Bro valgte selv sidste år at indvie omverdenen i de dårlige nyheder, hun havde fået af lægen. Det skete på Instagram, efter hun måtte sygemelde sig fra ’Go’ Morgen P3’.

'Normalt har vi jo en aftale om, at vi allesammen laver radio sammen fra 6-9 hver morgen på P3, men den aftale har jeg ikke kunne holde på det sidste. Det er jeg rigtig ked af. Jeg savner jer rigtig meget. Men der er selvfølgelig en grund til det,' skrev den populære vært dengang, hvor hun oplyste, at lægerne havde opdaget forstadier til kræft i hendes bryster. Derfor fik hun tilbudt at få fjernet begge bryster – en såkaldt mastektomi.

Sara Bro har en forhistorie, hvor hun allerede for 16 år siden som 27-årige fik brystkræft. Derefter gik hun til kontrol jævnligt, og det var altså under en af disse, at man fandt det nye forstadie.

Men selv om Sara Bro, der er mor til to, fik fjernet begge bryster i 2017, så er hun langt fra færdig med at hospitalsindlæggelser.

Hun har nemlig valgt at få rekonstrueret sine bryster, og det kræver flere krævende operationer, fortæller hun ifølge Ekstra Bladet i ’GO’ Morgen P3’.

»De to store operationer er overstået. Det var dem, der gjorde mega ondt og var virkelig langvarige. Nu skal brysterne gøres mere naturlige. Jeg skal have taget fedt fra et andet sted på kroppen og have puttet det op i brysterne,« fortalte hun til sine to medværter mandag morgen.

I programmet fortalte Sara Bro også, at hun godt kunne have valgt at få fjernet brysterne helt uden en rekonstruktion, så hun bare havde to ar. Men hun har valgt, at hun gerne vil have bryster igen, hvilket i hendes tilfælde vil ske ved at få indsat implantater kombineret med noget af hendes eget fedt.

At hun netop har valgt løsningen med både implantater og fedt frem for en løsning kun med fedt skyldes, at hun ønsker, at hendes bryster atter kan se ud som de plejer. Men den løsning betyder også lidt flere operationer, og det gør, at hun atter skal have nogle sygedage.

De mange operationer kunne dog være overstået hurtigere, men Sara Bro fortæller, at hun selv bad lægerne om at trække tiden for de sidste operationer lidt, da hun var blevet træt af de mange operationer.

»Men her lige efter sommerferien bad jeg faktisk lægerne om, om vi ikke kunne udskyde det hele et halvt år, fordi jeg er træt af at skulle opereres hele tiden. 'Træt af det' lyder også så pisse forkælet, men jeg ville bare gerne have et halvt år, hvor vi kunne sende (programmet, red.), og jeg kunne tage på ferie med familien og ikke skulle tænke over det. Så det synes jeg har været rigtig godt, og nu føler jeg, at jeg er klar igen til at tage de operationer, der kommer,« siger Sara Bro i radioprogrammet, der dog ikke blot kan nøjes med en sidste operation. Der venter hende en del operationer i 2018.

Sara Bro oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke har yderligere kommentarer til operationen.