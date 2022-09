Lyt til artiklen

Der er særligt én ting, Mille Gori fortryder, når hun ser tilbage på den sidste uges tid.

Den 33-årige DR-vært fortalte torsdag aften på den røde løber til årets 'Zulu Comedy Galla', at hun forleden havde så travlt, at hun tog en lidt for hurtig beslutning, da hun skulle parkere sin bil.

»Jeg vidste godt, at forhjulet stak ud, der hvor der var en gul markering, men det var maks 20 minutter, 'så det går fint', tænkte jeg,« fortæller Mille Gori.

Hun tilføjer:

Mille Gori ankom med nyt lyserødt hår til årets 'Zulu Comedy Galla'. Vis mere Mille Gori ankom med nyt lyserødt hår til årets 'Zulu Comedy Galla'.

»Det gjorde det overhovedet ikke. Jeg fik en kæmpe parkeringsbøde - og det har jeg fortrudt. Det var der ingen grund til. Jeg skulle have brugt to minutter mere på at lave en ordentlig parkering, men det gjorde jeg ikke.«

Hun kan ikke huske det præcis beløb på parkeringsbøden, men konstaterer, at det var 'for mange penge', men også helt fair, da det jo var hende, der lavede en dårlig parkering.

Mille Gori, der for tiden er aktuel i TV 2-programmet 'Korpset' blev på den røde løber også spurgt, hvem der skulle spille hende, hvis man en dag lavede en film om hendes liv.

»Hvis jeg ikke skal gå efter højde, drøjde og udseende vil jeg vælge den danske skuespiller Sofie Torp, som er en vanvittig dygtig skuespiller, og som jeg tror, vil portrættere mit liv virkelig smukt,« lyder det fra Mille Gori, der tilføjer, at hun kender Sofie Torp personligt og netop derfor tænker, at hun vil være et godt valg.

Hvis der en dag bliver lavet en film om Mille Goris liv, mener hun Sofie Torp vil være et godt bud på hovedrollen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Hvis der en dag bliver lavet en film om Mille Goris liv, mener hun Sofie Torp vil være et godt bud på hovedrollen. Foto: Niels Christian Vilmann

Det har dog ikke været noget, de har talt om, slutter Mille Gori.

»Jeg er ikke klar til, at nogen skal spille hele mit liv endnu. Hvis det skal ske, skal det forhåbentlig først ske om lang tid.«

