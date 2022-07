Lyt til artiklen

DR-værten Pelle Peter Jencel fik sig en slem overraskelse i weekenden, da en cyste på numsen sendte ham direkte på operationsbordet.

Det fortæller han på Instagram.

»Siden mandag har jeg mærket en øm ting i min ene balle. Jeg tænkte og håbede, at det ville gå over af sig selv. Det gjorde det ikke. Faktisk blev 'tingen' større og mere øm,« indleder P3-værten sit opslag.

Og da han stod i haven med datteren Penelope, følte han sig så utilpas, at han besluttede sig for at ringe 1813. Så blev han sendt på Bispebjerg Kirurgiske Modtagelse, hvor han blandt andet fik foretaget en fuld gynækologisk undersøgelse.

Sådan så Pelle Peter Jencel ud, da han vågnede efter operationen. Vis mere Sådan så Pelle Peter Jencel ud, da han vågnede efter operationen.

»Konklusionen blev, at jeg skulle have fjernet 'tingen'. Nu. En halv time senere lå jeg på operationsstuen i hospitalstøj. Omgivet af det sødeste operationshold. På med iltmasken, i med droppet og dyb søvn,« fortæller han.

Det var først, da han vågnede fra operationen, at han fik en forklaring på, hvorfor han havde fået en cyste på numsen.

»Og hér kommer den nærmest uvirkelige forklaring så. Hår er meget små, surprise, og kan være skarpe i enden. Især nyafklippede hårstumper er som ultrasmå nåle. Disse stumper kan rejse fra nakken ned til ryggen,« skriver han.

Men nogle enkelte af hårene fortsætter rejsen ned til underetagen.

»Og hér kan de så – i ekstremt uheldige tilfælde – stikke sig helt ind i din balle og udvikle en cyste af klamhed. Tillykke til mig,« lyder det fra Pelle Peter Jencel.

Han retter en kæmpe tak til lægerne og personalet, der stod klar til at hjælpe ham. Faktisk vil han gerne sende en 'massiv kærlighedserklæring til det danske sygehusvæsen for deres sublime behandling', siger han til B.T.

Og så vil han gerne fremhæve en vigtig morale.

»Gå til lægen hvis du mærker noget. Havde jeg ventet, var det kun blevet værre og kunne være endt i noget kronisk,« siger han.

Nu er Pelle Peter Jencel i bedring – og det er godt, for om lidt skal han være konferencier på Bøgescenen til Smukfest, hvor han også skal spille med 'Lågsus' onsdag aften kl 20.45.