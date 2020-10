Efter Berlingske søndag udgav en længere artikel med 12 kilder, der fortæller om overgreb og sexchikane begået af DR-radioværten Mads Aagaard Danielsen, er der gang i debatten på sociale medier.

Flere af de personer, som har stillet sig frem med navn i artiklen, fortæller nu, at processen, op til artiklen udkom, også har været hård.

'Den seneste uge har været en tåge af utallige samtaler og overvejelser,' skriver journalist Sofie Rye på Twitter. Hun er en af dem, som er blevet udsat for sexchikane af Mads Aagard Danielsen, der er kendt fra P1-programmet 'Shitstorm'. Hun fortsætter sit opslag:

'Er lige nu meget overvældet og ked af det; særligt når jeg læser, hvad de andre har stået igennem. Det er virkelig svært, når det er ens egen arbejdsplads, og man står midt i det hele.'

En anden, der også skriver på sociale medier, efter artiklen er kommet ud, er Michelle Færch. Hun var i gennem nogle år kæreste med Mads Aagaard Danielsen, og hun skriver:

'Det her er sårbart, men nødvendigt. Hele processen og valget om at stå frem har været opslidende, men også helende. Jeg har mange kommentarer, jeg kunne knytte. Men for nu: Tak, til Berlingske og holdet bag for at tage os alvorligt. Betyder alt.'

Michelle Færch fortæller i artiklen om nogle af de ting, hun måtte stå igennem som ekskæreste til Mads Aagaard Danielsen.

'Du er en »white trash narko-so«, »din fucking so«, »din fucking møgso«, »løgnagtig so«, »forpulede so, fuck dig for at spilde så meget af min tid«, »du skal sige sandheden i stedet for at opføre sig som en luder«, lød det blandt andet i en række beskeder sendt fra Mads Aagaard Danielsen til Færch i 2014, skriver Berlingske.

Siden Berlingskes artikel er publiceret, har DR via kulturdirektør Henrik Bo været ude at undskylde. Det har han blandt andet gjort via en mail til B.T.

»Det, der kan læses i Berlingske, gør dybt indtryk. Sådan skal ansatte i DR naturligvis ikke opføre sig. Det er selvsagt dybt beskæmmende, at nogen skal opleve en sådan adfærd fra en DR-medarbejder, og vi vil gerne uforbeholdent undskylde overfor de pågældende, at de har været udsat for det, der beskrives. Sådan skal det ikke være.«

Mads Aagaard har i en SMS til Berlingske kommenteret på de anklager, der forelægger imod ham.

»Jeg er dybt ulykkelig og forfærdet over, hvordan jeg har behandlet andre mennesker. Selvom der er flere elementer i vidnesbyrdene, som jeg ikke kan genkende, så er der alt for mange, som jeg godt kan. Jeg skylder alle, som jeg har opført mig grænseoverskridende over for, min største undskyldning,«

»Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på een gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer, udover igen at sige undskyld. Vh Mads Aagaard.«

B.T. har rettet henvendelse til kvinderne, som stod frem i Berlingskes artikel, men de ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe yderligere.