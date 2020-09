Endnu en kendt tv-vært står frem og fortæller, at hun har oplevet sexisme på arbejdspladsen.

Denne gang er det DR-værten Maria Jencel, som i et opslag på Instragram beskriver en lang række grænseoverskridende episoder.

'Jeg har ikke før talt åbent om de #metoo-oplevelser, jeg selv har oplevet, siden jeg begyndte i praktik på DR Nyheder i 2013,' indleder hun sit opslag og fortæller, at hun ikke har turdet at fortælle om sine oplevelser, fordi hun var bange for, at hun selv var ude om det ved for eksempel at klæde sig for udfordrende.

'Det er bare gået op for mig, at jeg ikke helt kan retfærdiggøre, at jeg preacher, at alle andre kvinder skal kunne gå på arbejde i bikini og stadig vide, at de ikke selv er 'ude om det' - men når det kommer til mig selv, bliver jeg usikker, skriver hun.

En af de episoder, som Maria Jencel har valgt at beskrive, handler om en unavngiven redaktør fra DR Nyheder. Redaktøren spurgte hende angiveligt en dag ind til, hvor hun havde sovet.

'Jeg blev meget forvirret over, hvordan han vidste, at jeg ikke havde overnattet hjemme. Han fortalte, at han fra sin lejlighed kunne kigge lige ind i mit soveværelse,' skriver hun og fortsætter:

'Derefter fortalte han mig næsten dagligt om små observationer, han havde gjort om mig, når jeg troede, jeg var alene. Han vidste, at jeg vidste, at han formentlig havde set mig nøgen og måske også have sex. Derefter lukkede jeg altid gardinerne, når jeg var hjemme.'

Maria Jencel beskriver også en anden episode, hvor hun som praktikant på DR Nyhed var ude og dække et politisk pressemøde.

Da hun sad i bilen på vej tilbage til redaktionen, tog 'en erfaren kollega' hende angiveligt på låret og forsøgte at kysse hende.

I et tredje eksempel beskriver Maria Jencel, hvordan hun på DR på et tidspunkt havde en redaktør med en 'sexitisk tone'.

'Han fortalte mig blandt andet, at han ikke kunne koncentrere sig på arbejde, når jeg havde det her tøj på, og at jeg bare skulle vide, at selv om han var gift, kunne vi altid knalde, og han insinuerede, at han onanerede til mine Instagram-billeder'.

I det fjerde og sidste eksempel beskriver Maria Jencel, hvordan hun som 22-årig søgte praktikplads, da en chef sms'ede hende for at spørge, om de skulle mødes i byen.

'Han fortalte mig endvidere, at jeg roligt kunne regne med at få en praktikplads hos ham, hvis jeg ville. Det ville jeg ikke længere efter den oplevelse,' skriver hun.

Maria Jencel påpeger i sit opslag, at alle de fire omtalte mænd i dag sidder i 'gode stillinger på TV 2, DR og et produktionsselskab'.

B.T. har været i kontakt med Maria Jencel, som ikke ønsker at uddybe sit opslag yderligere, da hun har fået sagt alt, hun har lyst til, skriver hun i en besked.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra DR.