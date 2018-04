Det er ni år siden, Abdel Aziz Mahmoud fortalte sin familie, at han er homoseksuel. Først for to år siden turde han springe ud foran hele Danmark. Nu går DR-værten i detaljer med, hvordan han tilfældigt mødte sin udkårne, Andreas Gylling Æbelø, for seks år siden.

Til Billed-Bladet fortæller den DR2-aktuelle Abdel Aziz Mahmoud, at deres første møde fandt sted på de københavnske cykelstier, hvor de tilfældigvis kom kørende mod hinanden. Det blev dog ikke til mere end øjenkontakt og nogle lange blikke, inden de cyklede videre ud på Nørrebro i hver deres retning.

»Senere fandt vi tilfældigt hinanden på datingappen Grindr. Da billedet af Andreas poppede op, tænkte jeg, at det var ham på cyklen, og så kontaktede jeg ham. Vi skrev sammen i lang tid, før vi tog på en date, som jeg arrangerede, og resten er historie, som man siger,« lyder det fra Abdel Aziz Mahmoud om mødet med sin fire år ældre kæreste.

Parret bor sammen i en lejlighed på Vesterbro i København, som de købte for et par år siden. Men først skulle de så grueligt meget igennem.

I 2016 medvirkede Abdel Aziz Mahmoud i reportageserien 'Familien fra Lærkevej', der handler om hans egen familie, hvor han gav udtryk for, at han havde været bange for at fortælle sin muslimske familie, at han var til fyre.

Her fortalte han, at han kender flere muslimske familier, hvor religion fylder mere end i hans egen, og der bliver man nærmest udstødt, hvis man står ved sin homoseksualitet. Og selvom hans far i begyndelsen var i chok over, at hans søn var til mænd, svarede han: 'En familie kan man ikke melde sig ud af. Kom forbi, så snakker vi om det,’ da Abdel Aziz Mahmoud fik taget tilløb til at springe ud, men med et tøvende: ’ Er jeg stadig en del af familien?'

Så nemt skulle det dog ikke gå for hans kæreste Andreas Gylling Æbelø, der kommer fra en kristen baggrund og tidligere, i bl.a. BT, har fortalt, hvordan han skammede sig over sin seksualitet og måtte opsøge en præst i Folkekirken - der efter eget udsagn var blevet 'helbredt' for homoseksualitet - for at få hjælp til selv at få en 'normal seksualitet'.

Det kunne Andreas også opnå ved bl.a. at begynde at spille fodbold og holde op med at lytte til George Michael, fik han at vide.

38-årige Andreas Gylling Æbelø måtte dog til sidst opgive forsøget på omvendelse og har i dag sluttet fred med både sin tro og sin homoseksualitet.