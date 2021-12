En ferie på Bali forbinder de fleste nok med solskin og afslapning.

Men for den 36-årige DR-vært og komponist Katrine Muff Enevoldsen, som blandt andet er kendt fra 'Fællessang – hver for sig' på DR1, har minutterne på Bali været de længste i hendes liv. Det fortæller DR-værten til Alt for Damerne.

På daværende tidspunkt var hun gravid og kunne mærke, at der var et eller andet galt. Desværre endte det i en spontan abort for den 36-årige komponist.

»Det var virkelig nogle lange dage, hvor jeg godt kunne mærke, at der var noget galt. Og det havde jeg ret i. Det foregik dog ret udramatisk, fordi jeg selv havde haft følelsen af, at det var på vej,« siger Katrine Muff Enevoldsen.

I dag er hun taknemmelig for, at det hun følte var rigtigt, og at processen var, som den var på trods af, at der havde været kommunikationsproblemer med personalet, da hun efterfølgende var på hospitalet.

Udover det fortæller Katrine Muff Enevoldsen, at vennerne, som var med på ferien, var gode til at tage sig af hende efter aborten.

Katrine Muff Enevoldsen er for tiden aktuel med 'DRs store juleshow' og albummet 'De korte sætningers land'.

Hun er gift med sin mand Anders, og de har sammen to piger på seks og fire år.