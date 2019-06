I forbindelse med DR-programmet 'Sidste Omgang i Whiskeybæltet' fortalte hovedperson Oliver Bjerrehuus, hvordan forholdet til alkohol og stoffer havde påvirket hans familieliv.

Han fortalte også om en samværssag mellem ham og ekskæresten Gunnvør Virgarsdóttir. Det fik ekskæresten til at klage til Pressenævnet over DR. En sag hun netop har vundet.

I programmet så man ham også på vej til Fogedretten, hvor han forsøgte at få sine børn udleveret. Det mener Gunnvør Virgarsdóttír, som blandt andet medvirker i tv-programmet, Forsidefruer, var uacceptabelt.

'Hun (Gunnvør Virgarsdóttir, red.) klagede blandt andet over, at DR ikke havde taget hensyn til børnene ved at omtale fogedretssagen, og at DR burde have givet hende mulighed for at forholde sig til oplysningerne i udsendelsen,' fremgår det af Pressenævnets hjemmeside.

'Pressenævnet fandt, at DR burde have orienteret moderen om udsendelsen inden offentliggørelsen, og nævnet udtalte kritik af DR for ikke at have forelagt moderen udsendelsens oplysninger om fogedretssagen.'

Pressenævnet har også besluttet, at DR skal bringe en berigtigelse på mediets hjemmeside i en artikel, der knytter sig til tv-programmet.

Her fremgik det, at Oliver Bjerrehuus havde brudt med Gunnvør Virgarsdóttir i sin tid.

I sin klage til Pressenævnet fortæller hun, at hun ikke har villet indgå i et forhold med Oliver Bjerrehuus, siden deres yngste barn blev født, på grund af Bjerrehuus' misbrug.

'Det fremgik tidligere i denne artikel, at det var Oliver Bjerrehuus, der brød med Gunnvør Virgarsdóttir - det har vi intet belæg for at skrive.'

Oliver Bjerrehuus medvirkede i programmet 'Sidste omgang i Whiskeybæltet', hvor man følger en selvhjælpsgruppe for kendte og erhvervsledere med alkoholproblemer.

Bjerrehuus har i forvejen teenagesønnen Oscar fra et tidligere forhold, og sammen med realitykendissen Gunnvør Virgarsdóttir har han tre børn; Sigga, Hanna og Hugo.

