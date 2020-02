Pyrus, Polle fra Snave, Pivert fra 'Klovn'. Det kan være farligt for en skuespiller at lave en karakter, der bliver så populær, at man bliver fanget i rollen.

Sådan har Hadi Ka-koush også tænkt. Den 36-årige skuespiller blev i 2015 landskendt som den ene halvdel af duoen 'Adam & Noah'.

Satireduoen har de seneste par år været et stort hit på sociale medier, og duoen har turneret landet rundt med flere shows, men selv om mange formentlig vil forbinde Hadi Ka-koush med hans huebærende alias, Adam, har det ikke ødelagt noget for hans karriere som skuespiller, fortæller han.

Sideløbende med 'Adam & Noah' har han spillet med i tv-serier som 'Bedrag', 'Herrens veje' og 'Tinkas juleeventyr'.

For tiden er han derudover aktuel som politisk spindoktor i DR's terrordrama 'Når støvet har lagt sig', så han har på ingen måde manglet arbejde.

»Da 'Adam & Noah' eksploderede, var jeg helt klart bange for at blive overeksponeret og fanget i rollen. Jeg er meget overrasket over, hvor lille problem det egentlig har været,« fortæller Hadi Ka-koush til B.T..

Særligt én rolle fik ham dog til at slappe af og forsikrede ham om, at han kan blive tilbudt forskellige slags roller. I de fleste tilfælde kender vi ham som en jovial karakter, for eksempel som den sympatiske politimand Jæwer i tredje sæson af 'Bedrag'.

I 2017 dukkede han imidlertid pludselig op på Kanal 5 i tv-serien 'Gidseltagningen' som terrorist.

Hadi Ka-koush Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Hadi Ka-koush Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg var en rigtig modbydelig karakter. Første scene, jeg er med i, tager jeg Johannes Lassen (seriens hovedperson, red.) til fange og torturerer ham. Det var så ubehageligt, at folk var i tvivl, om det var mig, fordi jeg også taler engelsk.«

Han griner.

»Det var fandme sjovt. Jeg spiller jo ofte en sympatisk karakter, så det var sjovt at 'lave en Scarface'.«

I DR-serien 'Når støvet har lagt sig', der som sagt kører på tv for tiden, spiller Hadi Ka-Koush blandt andet over for Karen-Lise Mynster.

Her er hun Danmarks justitsminister, mens han er hendes spindoktor.

Hadi Ka-koush kalder det en 'stor fornøjelse' at spille over for hende. Hun blev for mange danskere i 90'erne, da han var helt ung, kendt som 'Krumme-mor'. Hun har derudover været aktiv skuespiller siden 1970'erne, så det var med stor ærefrygt, at han gik til opgaven.

»Hun er fandme dygtig. Hun har jo lavet så mange forskellige ting,« smiler han.

Han kunne ikke forestille sig at være spindoktor i virkeligheden. Han tror godt, han ville kunne finde ud af det politiske magtspil, men han interesserer sig ikke for det.

Adam & Noah Foto: www.adamognoah.dk Vis mere Adam & Noah Foto: www.adamognoah.dk

»Jeg vil ikke gide al den snak i krogene. Det er alt for stressende et arbejdsmiljø.«

I første omgang blev han castet til rollen som kok i 'Når støvet har lagt sig'.

Den rolle gik i stedet til skuespiller Peter Christoffersen.

»Jeg nåede at snakke med mine kokkevenner, for det er ikke min spidskompetence at stå og snitte grøntsager og samtidig kigge ligeud. Men så endte jeg med at få den anden rolle,« fortæller han.

Med hensyn til hans gennembrud med 'Adam & Noah' synger duoen for tiden på sidste vers.

I februar og begyndelsen af marts er de på afskedsturné landet rundt, og så er det slut.

Det er lidt sørgmodigt, erkender han.

»Det er både angstprovokerende og fedt. Men det er også svært at tale om lige nu. Spørg mig, hvordan det er, når vi er færdige med turneen.«