’Når støvet har lagt sig’-aktuelle Julie Agnete Vang var i 2013 en del af DR’s hitserie ’Borgen’, som Sisse Babetts trofaste partisoldat Nete Buch.

’Borgen’ blev ikke bare et hit i Danmark, men også rundt omkring i verden og gav ud over Sidse Babett Knudsen også Pilou Asbæk og Birgitte Hjort Sørensen internationale roller.

På den front var Julie Agnete Vang ikke god til at gribe chancen, fortæller hun til B.T.

»Selv om det var en birolle, så fik jeg faktisk ret meget opmærksomhed,« husker hun tilbage.

Julie Agnete Vang. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Julie Agnete Vang. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg har bare grundlæggende altid været virkelig dårlig til at promovere mig selv og været enormt genert. Det ligger ikke til mig at netværke på samme måde, som jeg kan se nogle af mine kollegaer gør.«

Den i dag 35-årige skuespiller blev i 2015 mor for første gang. Hun er gift med skuespiller Thomas Voss, som i forvejen har to børn fra et tidligere ægteskab, og det blev en prioritet for Julie Agnete Vang at være der for familien, fortæller hun.

»Jeg er ikke et karrieremenneske som sådan. Jeg er ikke vild efter at skulle være væk på optagelser i et helt eller halvt år ad gangen. Det er jo et kæmpe familieoffer, og det er jeg ikke klar på, så længe mine børn er små. Jeg har jo ikke sat min datter i verden for så bare at skride fra hende.«

Julie Agnete Vang havde sidste år en lille rolle i den britiske HBO-serie ’Gentleman Jack’, så hun har prøvet at snuse til den internationale scene. Hun vil også gerne prøve det mere af, men først når børnene bliver ældre.

I ’Når støvet har lagt sig’, der sendes for tiden på DR1, spiller Julie Agnete Vang over for Jacob Lohmann. I første afsnit holder de kobberbryllup. Hun fortæller med et grin, at hun i virkeligheden ikke kan huske sin egen bryllupsdato.

»Jeg går slet ikke op i mærkedage, men deres fest i serien virker ret hyggelig, så måske vi skulle holde noget lignende, haha.«

Hun afslører, at hun i første omgang gik til casting på rollen som seriens enlige mor. Den gik i stedet til Filippa Suenson.

»De spurgte, om jeg ikke i stedet ville prøve på rollen som Jacobs kone, og det slog bare gnister. Det har været en fest at spille sammen med ham.«