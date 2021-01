Først ignorerede de opfordringer og rejste til Dubai. Nu er flyvninger fra Emiraterne lukket, men det får ikke just Alma Madsen, der blev kendt i DR-programmet 'Fars pige', til at panikke.

»Det er ikke, fordi vi stresser over det. Nu var vi heller ikke på vej hjem, så det er egentlig ikke, fordi jeg tænker 'åh nej, krise'.«

Alva Madsen er en af de kendte danskere, der i den seneste tid har befundet sig i Dubai – trods stor kritik fra eksperter og myndigheder, efter det er kommet frem, at den sydafrikanske coronavirus, som er fundet i Danmark, stammer fra et ferieophold i Dubai.

De danske myndigheder har efterfølgende lukket for indrejser fra Emiraterne, efter en borgerhenvendelse rejser mistanke om sjusk med test.

Alva Madsen tager flyforbuddet fra Dubai til Danmark med ro. Foto: Instagram

Mens Alva Madsen sidder ved poolen, nyder varmen og den blå himmel, fortæller hun, at hun ikke opfatter flyveforbuddet som en klods om benet.

»Der er selvfølgelig andre, der har behov for at komme hjem, og det er ærgerligt, at de skal have svært ved at komme hjem,« siger Alva Madsen:

»Det er jo aldrig umuligt at komme hjem til vores eget land. De kan gøre det besværligt for os. Vi bor i Danmark, vi er danske statsborgere, så vi kan altid komme hjem.«

De rejsende kan enten blive eller finde andre veje til Danmark, sagde Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, tidligere fredag.

Også selvom verden er farvet rød, hvorfor alle opfordres til at blive hjemme.

Alva Madsen kan godt forstå, at de indfører flyveforbuddet i tilfælde af, at muterede virusser kommer ind i Danmark. Men omvendt føler hun ikke, hun gør noget i Dubai, der får hende til at frygte, at hun vil tage en muteret virus med til Danmark. De holder afstand, spritter af og downloadede en app, der minder om 'Smittestop'-appen i Danmark, ved indrejse til Dubai.

»Jeg synes ikke, der er nogen grund til at shitstorme alle i Dubai lige nu. Vi følger retningslinjer og føler os sikre på, at vi ikke tager noget med hjem.«

Så du fortryder ikke, du rejste?

»Nej. Overhovedet ikke. Det havde jeg brug for. Nu går jeg også selv og døjer med angst og andre ting. Det ved jeg, mange andre også gør. Men jeg synes, mange er uforstående over for, at det er specielt svært for unge i denne tid, når alt er gråt, sort og lukket ned. Du kan ikke se dine venner, og du kan ikke gøre, som du plejer,« siger Alva Madsen og fortsætter:

Alva Madsen i Dubai. Foto: Instagram

»Og jeg kan godt se, at det ikke er nemt for nogen. Det er bare lidt svært, når mange er så uforstående over for, at man har brug for et break. Det kan godt være, det virker som en egoistisk ting, men når det ikke går ud over nogen, så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle gøre det her for os selv.«

Mange påpeger, at det sender et skidt signal, og man burde blive hjemme og udvise samfundssind. Kan du forstå den argumentation?

»Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget dansk at sige. Det er ikke alle, som har mulighed for at rejse, men hvorfor lade være med at gøre det, når du kan gøre det på en sikker måde? Jeg holder ikke technofest for 500 mennesker. Jeg ville elske det, men jeg gør det ikke. Jeg synes, det hele er så meget dansk. At vi alle skal være ens og gøre det samme.«

Og hjemrejsen? Den har Alva Madsen ikke bestemt sig for på nuværende tidspunkt.

»Jeg ved ikke, hvor længe jeg bliver. Formentlig et stykke tid. Jeg har ikke travlt med at komme hjem.«