På 'Aftenshowet's Facebook-side er kommentarsporet proppet med beskeder fra vrede læsere. Folk er harmdirrende over den måde, journalist Mette Bluhme Rieck interviewede Jes Dorph-Petersen.

'Er rystet over 'Aftenshowet' i dag. Hvad er det dog for en behandling af Jes Dorph? Føj,' lyder det eksempelvis i én af de mange kommentarer om DR's program.

Sagen tager udgangspunkt i TV 2's valg om at tage Jes Dorph-Petersen af sendefladen, efter en intern undersøgelse frembragte to anklager fra tidligere kvindelige praktikanter på kanalen.

I forbindelse med et interview med Politiken har den 61-årige tv-vært selv overdraget dokumenter, som viser, hvad anklagerne går på.

Arkivfoto af 'Aftenshowet's Mette Bluhme Rieck. Foto: Mathias Svold Vis mere Arkivfoto af 'Aftenshowet's Mette Bluhme Rieck. Foto: Mathias Svold

I første anklage lyder det, at Jes Dorph-Petersen skulle have tiltvunget sig samleje med en praktikant i 2001.

I den anden, at han i sin lejlighed sammen med en mandlig kollega skulle have opfordret en anden kvindelig praktikant til at have sex med dem i 2003.

Og det var de sager, som Mette Bluhme Rieck skulle spørge tv-værten om.

Eksempelvis spørger intervieweren på et tidspunkt, om Jes Dorph-Petersen kan forstå, at folk er kritiske over for hans udlægning, fordi det er svært at se, hvad kvindernes incitament skulle være for at lyve efter så mange år.

Arkivfoto af Jes Dorph-Petersen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Arkivfoto af Jes Dorph-Petersen. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg kender ikke den kvindes motiv og incitament for at afgive den forklaring, hun har gjort. Det vil jeg simpelthen ikke udtale mig om, og jeg vil i øvrigt gerne bede om, at vi ikke sidder her og taler meget detaljeret om de her anmeldelser,« lyder det fra Dorph-Petersen.

'Naturligvis' lyder svaret fra intervieweren, som derefter vælger at runde af med at tale om den anden anklage, om praktikanten, der ifølge advokatundersøgelsen lavet af TV 2 blev opfordret til sex.

På showets Facebook-side tordner folk, fordi de mener, intervieweren er partisk og for hård, som man kan se eksempler på her:

Mette Bluhme burde stå offentligt frem med en undskyldning til Jes. Hendes personlige mening skinnede med al tydelighed igennem her. Meget dårlig stil. Jes Dorph, vi støtter dig.

Jeg troede ikke, at jeres egen holdning til dem, I har inde i studiet, skulle skinne sådan igennem, som det gjorde på Mette Bluhme i går.

Den klarede hun ikke godt nok. Og så synes jeg, I skal forholde jer til den kritik, der er, og ikke komme med et standardsvar. Så mange kan vel ikke mistolke et interview.

Magen til nedladende interview skal man da lede længe efter. Hun burde give en offentlig undskyldning, føj siger jeg bare.

På DR kan man ikke følge kritikken, og programchef for 'Aftenshowet' Lisbeth Langwadt, mener, at Rieck gjorde sit arbejde godt.

»Værten formåede at styre interviewet om en kompliceret sag, hvor mange balancer skulle rammes, på fin vis. Der var naturligvis spørgsmål, hvor det, Jes siger, efterprøves, ligesom han blev forelagt, hvad de øvrige parter i sagen har ytret. Interviewerens opgave er at gøre seerne klogere på sagen, hvor der jo er flere parter og nuancer,« lyder det fra Langwadt i en mail til B.T.

Jes er en meget, meget garvet journalist, der om nogen kender til, hvad det vil sige at stille op til et sådan interview

Her uddyber hun, at interviewet var grundigt forberedt, og at man forsøgte at forelægge Jes Dorph-Petersen nogle af de ytringer, der har været i medierne, fra andre kilder.

Desuden nævner hun flere gange i sit skriv, at den tidligere 'Go' aften Live'-vært havde ekstra god tid til at svare og uddybe. I forhold til, hvorvidt der var konsensus, om hvordan interviewet skulle forløbe, lyder det:

»Jes er en meget, meget garvet journalist, der om nogen kender til, hvad det vil sige at stille op til et sådant interview. Det er klart, at det er ubehageligt at tale om så svære emner, men det var præmissen,« skriver hun.