DR gennemfører en rokade, så TV-Avisen og 'Deadline' på DR2 får nye værter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Det er værtsparret Maria Yde og Steen Nørskov, som i dag er værtspar på 'DR2 Dagen', der bliver splittet ad - og nu skal indtage nye roller i Danmarks Radio.

Maria Yde skifter rollen på DR2 Dagen ud med en tjans som vært på TV-Avisen.

Steen Nørskov skal afløse Sigge Winther Pedersen som vært på DR2-programmet 'Deadline'.

I pressemeddelelsen siger redaktionschef for 'Deadline' Heidi Robdrup om valget af 54-årige Steen Nørskov:

»Steen er en fænomenal journalist med et uovertruffent internationalt udsyn og stor interesse for de værdidiskussioner, der udspiller sig netop nu. Jeg er meget glad for at få Steen med på holdet.«

TV-Avisens redaktionschef, Marie Buss, er også tilfreds med at få 43-årige Maria Yde med på holdet.

'Maria er en hamrende dygtig og skarp journalist med mange års erfaring med alle mulige værtsroller. Det sidste halve år har hun også vikarieret på TV-Avisen og har gjort det rigtig godt,' udtaler hun i pressemeddelelsen.

Rokaden bliver gennemført ved årsskiftet. DR oplyser ikke, hvad der fremover skal ske med programmet 'DR2 Dagen'.