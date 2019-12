41-årige Niels Kvale er blevet ny udlandschef i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter.

Han afløser den tidligere chef Johan Engbo, der i november blev vært på TV2 News.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Niels Kvale kender DR's udlandsredaktion særdeles godt. Således har han været tilknyttet den siden 2009.

Her har han haft forskellige roller som reporter, korrespondent og redaktør.

Nyhedschef i DR, Thomas Fable, siger, at Niels Kvale skal sikre, at DR ser verden med begge øjne:

Generelt om valget af 41-årige Kvale siger Thomas Falbe:

»Niels står for en stærk udlandsfaglighed på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor omverdenen er tiltagende uforudsigelig og af samme grund af afgørende vigtighed for et lille land som Danmark. Han skal være med til at sikre, at DR ser verden med begge øjne, så brugerne oplever, at de med vores udlandsdækning får troværdige, upartiske, væsentlige og relevante nyheder.«

Ifølge pressemeddelelsen får Niels Kvale til opgave at styrke DR's EU-dækning efter et vigtigt europæisk år.

Niels Kvale siger følgende om sit nye job:

»Jeg er meget optaget af at styrke DR’s evne til at vise sammenhænge i de mange grænseoverskridende historier. Fra migration, sikkerhed, handel, økonomi til Arktis og klima.«