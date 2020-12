DR-korrespondenten Tinne Hjersing Knudsen har bestemt ikke haft heldet med sig denne jul.

Først strandede hun i Storbritannien, fordi den danske regering indførte flyveforbud og forbød indrejse, hvilket betød, at den tidligere 'P1 Morgen'-vært ikke kunne få lov til at komme hjem til sine forældre for at holde jul.

Og nu er uheldet ude igen.

Den 29-årige korrespondent er nemlig blevet testet positiv for corona.

Tinne Hjersing Knudsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

'Går ud med et brag, hånd i hånd med den største historie, vi journalister har rapporteret om i år,' skriver Hjersing Knudsen på Twitter ledsaget af et billede af en positiv test.

Hun oplyser dog i kommentarsporet, at hun trods virussen har det 'fint', og at hun derfor har planer om at arbejde videre fra hjemmekontoret.

'Eneste symptomer er lidt ondt i halsen og kroppen. Satser på at arbejde videre fra mit eksil,' skriver hun.

Til B.T. fortæller Tinne Hjersing Knudsen, at symptomerne startede fra for et par dage siden, og at hun desuden tror, at hendes forlovede, engelske Henry James Evans, også er positiv, selvom han endnu ikke har fået svar på sin test.

»Han har i hvert fald præcis de samme symptomer, som jeg har,« siger hun og fortsætter:

»Men heldigvis er det meget milde symptomer hos os begge. Vi er bare trætte og har lidt ondt i kroppen, så vi krydser fingre for, at det ikke bliver værre.«

Tine Hjersing Knudsen påpeger, at hun har tænkt sig at arbejde videre, såfremt hun ikke får det værre. Hun har nemlig i disse dage voldsomt travlt med at dække Brexit.

»Så kan folk jo se på skærmen og vurdere, om jeg ser lidt mere mat ud end normalt,« griner hun.

Tinne Hjersing Knudsen fortæller endvidere, at hun og hendes forlovede i øjeblikket befinder sig i Cambridge hos hendes svigerfamilie, hvor de har holdt jul.

Indtil videre er DR-korrespondenten den eneste, som er blevet testet positiv.

Hun fortæller, at hun ikke er voldsomt bekymret for sit eget helbred, men hun understreger, at hun tager sygdommen alvorligt.

»Det er meget ekstremt herovre i øjeblikket på grund af den nye, smitsomme variant af covid-19. Der er flere indlagte end under den første bølge, og antallet af smittede er fordoblet på en uge.«