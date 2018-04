Den legendariske DR-journalist Rolf Jonshøj er afgået ved døden i en alder af 74 år. Det bekræfter hans kone over Ekstra Bladet.

Rolf Jonshøj var ansat på DR i nærmest en menneskealder, og nåede som journalist at prøve lidt at hvert.

Karrieren begyndte i det jyske hos Jyske Vestkysten i 1965, hvor han tilbragte halvandet år som praktikant, efter at han havde aftjent sin værnepligt i Varde.

Selv huskede han praktiktiden således:

»En journalistelev skal skrive om andres eftersøgninger. Han skal ikke selv tumle rundt mellem mørke graner i en plantage, i sne med spinkle kontorsko, på jagt efter et privatfly, der er forsvundet, formentlig styrtet ned under indflyvning til den nye lufthavn i Billund. Og alligevel var jeg der, i mørket og sneen. Alt for avisen,« fortalte han i et interview med sit gamle praktiksted i 2015.

Derefter blev han ansat på Ritzaus Bureau, før han i 1976 blev ansat på TV-avisen. I DR nåede han at komme godt omkring - han var blandt andet dronningemedarbejder, TV-kommentator og rejsende medarbejder, der dækkede alt fra Frankrig under præsident Mitterand til barndomsbyen Horsens' krise.

I 1986 stoppede han på TV-avisen for i stedet at blive korrespondent i Stockholm. Og det var noget af en éntre, han gjorde i det svenske, hvortil han med sin familie ankom i familiens sejlbåd.

Senere blev han korrespondent i Bruxelles. Det fremgår af et fødselsdagsportræt i Berlingske i anledning for fire år siden.

Sejlturen til Stockholm var dog ikke den eneste gang, den garvede journalist skabte opmærksomhed.

Hans interview med daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen tilbage i december 1991 er også gået over i historiebøgerne. Rolf Jonshøj spurgte Ellemann-Jensen, om han regnede med, at danskerne ville stemme ja til Maastricht-traktaten.

Det gjorde udenrigsministeren bestemt, svarede han:

»Ja? De siger JA TAK!,« lød det fra Ellemann-Jensen, der dog et halv år senere måtte indse, at han havde taget grueligt fejl. Danskerne valgte nemlig at stemme nej.

Efter nogle år for DR i udlandet, vendte Rolf Jonshøj i 1992 hjem til Danmark for at være politiske medarbejder hos DR.

Jonshøj gik på pension i 2012.

Han afgik ved døden onsdag, og hans kone oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at kommentere yderligere.