Sofie Linde har valgt ikke at gå videre med sin historie om sexchikane på DR.

DR's HR-chef Nanna Abildstrøm fortæller i et skriftligt svar til TV 2, at man har været i kontakt med Sofie Linde, og hun ønsker at lukke sagen.

»Sofie har også sagt, at hun ikke ønsker at gå videre med den konkrete sag. Det respekterer vi,« skriver HR-chefen.

Den populære tv-vært valgte onsdag aften ved 'Zulu Comedy Galla' at stå frem med en ubehalig oplevelse, da hun for mange år siden 18 år gammel var helt ny på DR.

Sofie Linde.

»Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Den her store tv-kanon kommer op til mig, tager fat i min arm og siger til mig: ”Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig,« fortalte Sofie Linde og kiggede direkte ind i kameraet:

»Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.«

Sofie Linde har fortalt til TV 2, at hendes formål med at dele oplevelsen ikke er at hænge personen fra julefrokosten ud, men i stedet vil bruge sit talerør til at hjælpe andre unge kvinder og vise dem, at man godt kan sige nej.

TV-værten skrev derudover torsdag aften tak for støtten. I et opslag på Instagram lød det fra Sofie Linde:

'Jeg sidder her i min sofa med burgerøjne og en overordnet følelse af at være blevet set, hørt og anerkendt. Tak. I går (Onsdag, red.) var jeg vært ved årets 'Zulu Comedy Galla'. Jeg holdt en tale, der i store træk handlede om, at der i 2020 stadig ikke ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. - At sexisme findes og at man ikke skal være bange for at sige fra! At man SKAL sige fra. Og at det nok skal gå alligevel. Det gjorde det nemlig for mig.'

Hun tilføjede:

'Jeg står med rank ryg - og det gør jeg i høj grad på grund af al den ros og opbakning jeg har fået fra jer og mange af mine kollegaer. Tak. Det betyder enormt meget'