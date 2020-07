Efter flere år som korrespondent i London er DR's Kim Bildsøe Lassen vendt hjem til Danmark, og bag sig har han altså efterladt en ledig tjans i Storbritannien.

Den er nu blevet besat af 29-årige Tinne Hjersing Knudsen, der fra 1. oktober skal berette om briternes gøren og laden.

»Jeg glæder mig til at tage med dem ud på den uforudsigelige sejlads, som de næste år bliver,« siger hun i en pressemeddelelse med henvisning til den britiske identitetskrise, som Brexit har udløst.

Og det er netop på baggrund af Brexit, at det lige nu er vigtigt for et medie som DR at have en korrespondent, der kommer helt tæt på dem, det drejer sig om, lyder det fra udlandschef i

DR Nyheder, Niels Kvale:

»Få lande i verden befinder sig lige nu en brydningstid, som den Storbritannien er i. Briterne er i gang med en kompliceret udmeldelse af EU samtidig med, at de er hårdt ramt af corona og døjer med sammenholdet blandt nationerne i kongeriget.«

»Derfor er det vigtigt, at DR kan formidle, hvad briterne føler, mener og tænker i en tid, hvor der både åbner sig nye muligheder, mens gamle forsvinder.«

Udlandschefen udtrykker stor tilfredshed med, at netop den tidligere Radio 24syv-profl har sagt ja til at drage over på den anden side af Nordsøen.

»Tinne har en tårnhøj faglighed og en dyb indsigt i Storbritannien. Samtidig har hun en stor gennemslagskraft som journalist og har vist, at hun er i stand til at forfølge en historie. Det har hun blandt andet vist her under corona-krisen med historien om de ubrugelige respiratorer, der skulle sendes til Italien,« lyder det fra Niels Kvale.

Tinne Hjersing Knudsen er uddannet fra Syddansk Universitet i 2015 og har tidligere haft korrespondentjob hos Berlingske, for hvem hun dækkede Norden og Baltikum.

Siden skiftede hun således til Radio 24syv, hvor hun arbejdede som både journalist og redaktør, før hun sidste år vendte snuden mod P1 Morgen, hvor hun i skrivende stund er vært.