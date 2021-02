24 år.

Det er så længe, Dr. Dre og hans hustru, Nicole Young, nåede at være gift, før sidstnævnte anmodede om skilsmisse i sommeren sidste år.

På trods af næsten et kvart århundrede som mand og kone, er der dog ikke meget kærlighed tilbage mellem de to parter.

Den 55-årige kendte rapper er nemlig bestemt ikke tilfreds med, at 50-årige Nicole Young forlanger to millioner dollars (12,6 millioner kroner) om måneden i hustrubidrag.



Faktisk er han så utilfreds med det, at han er i gang med at lave en ny sang, hvori han sviner sin kommende ekshustru godt og grundigt til. Det skriver TMZ.

Dr. Dre. Foto: VALERIE MACON Vis mere Dr. Dre. Foto: VALERIE MACON

Ifølge det amerikanske medie lyder noget af teksten til sangen, som lyttere kunne høre en lille appetitvækker af mandag, således:

'Trying to kill me with them lies and that perjury // I see you trying to f*** me while I'm in surgery // In ICU death bed on some money shit // Greedy bitch take a pic // Girl you knowhow money get.'

Teksten kan på dansk oversættes til, at Nicole Young – ifølge Dr. Dre – er en 'grådig kælling', som forsøgte at snyde rapperen ved at lyve for retten, mens han lå indlagt på hospitalet.

Indlæggelsen, som Dr. Dr hentyder til, fandt sted i begyndelsen af januar, hvor rapperen med det borgerlige navn Andre Young blev hasteindlagt med en hjerneblødning.

Parret fotograferet sammen i 2015. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Parret fotograferet sammen i 2015. Foto: MARIO ANZUONI

Dr. Dre blev udskrevet små to uger senere og har altså siden brugt sin tid på at skrive en ny sang, hvori hans hustru gennem 24 år får drøje hug.

Det er kun en lille bid af Dr. Dres sang, der blev lagt ud i mandags, så det er uvist, om Dr. Dre sviner Nicole Young yderligere til i den fulde udgave, som han synger sammen med DJ Silk og KXNG Crooked.

Det var i sommeren 2020, at Nicole Young anmodede om skilsmisse fra Dr. Dre, og siden da har de to parter været i krig over delingen af boet.

Få dage før Dr. Dres indlæggelse indsendte Nicole Young en række opsigtsvækkende skilsmissepapirer til retten.

ARKIVFOTO af Dr. Dre. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere ARKIVFOTO af Dr. Dre. Foto: CHRIS DELMAS

I papirerne hævdede hun, at hiphop-mogulen ved to lejligheder i årene mellem 2000 og 2001 skal have rettet en pistol mod hende, og at han desuden skal have slået hende i ansigtet to gange i løbet af deres ægteskab.

Hun fremhævede også en episode i 2016, hvor Dr. Dre skal have jagtet hende i deres hjem, før han til sidst sparkede døren ind til deres soveværelse, hvor hun havde gemt sig i frygt for sin mands vrede.

Dr. Dre, der ifølge retsdokumenterne er god for en milliard dollars (6,2 milliarder kroner), har benægtet alle anklager om misbrug og vold.