Thomas Buch-Andersen bliver ny vært på TV 2 NEWS.

49-årige Thomas Buch-Andersen arbejder i øjeblikket på DR, hvor han er ansat som chef på P1, men fra 1. oktober skifter han altså over til konkurrenten, hvor han bliver én af nyhedskanalens faste værter.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Thomas Buch-Andersen har stået i spidsen for P1 siden 2016, men er hovedsageligt kendt for sin tidligere stilling som vært i DR-programmet 'Detektor'.

Han har desuden arbejdet på både BBC World Service og BBC Radio 5 Live i London, hvor han var bosat i en årrække.

»Det er et stort tv-talent, der nu har sagt ja til at vende tilbage på skærmen på NEWS, og det glæder jeg mig meget til,« siger Ulla Pors, chefredaktør for TV 2 NEWS, og fortsætter:

»Thomas passer med sin brede samfundsindsigt og sine stærke journalistiske evner perfekt hos os.«

På TV 2 NEWS skal Thomas Buch-Andersen blandt andet danne værtspar med Karen-Helene Hjort på det populære eftermiddagsmagasin, ’NEWS & Co.’, hvor han kommer til at afløse Uffe Tang.

»TV 2 NEWS har gennem længere tid vist en voksende styrke som en trofast kilde til nyheder, analyse og perspektiv,« siger den Thomas Buch-Andersen og fortsætter:

»Jeg er klar til at udfordre mig selv på nye måder, og det er med lige del ærefrygt og glæde, jeg ser frem til at blive en del af dedikeret hold, der brænder for at holde seerne opdateret på det, der betyder noget for vores samfund.«