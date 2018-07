En af grundene til, at mange tror, at Bakkens Hvile ikke er fulgt med tiden, er måske, at flere sangerinder smykker sig med lånte fjer og kalder sig bakkesangerinder, selv om de ikke er det.

Selv om Bakkens Hvile er et registreret varemærke, og man dermed ikke kan kalde sig bakkesangerinde uden at være det, så sker det jævnligt, fortæller Dot Wessmann, hvis familie har ejet den kendte syngepavillon gennem årtier.

»Jeg skriver til dem, at de ikke må kalde sig bakkesangerinder, men at de kan kalde sig syngepiger. Det må alle være. Men ikke bakkesangerinder. Det hører hertil,« siger hun, der ægrer sig ekstra meget, fordi de falske bakkesangerinder ikke er helt som de rigtige.

Her fire af bakkesangerinderne i sæsonen 2018: Dot Wessman, Sara Gadborg, Ann Farholt og Tina Grunwald på scenen i Bakkens Hvile. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Her fire af bakkesangerinderne i sæsonen 2018: Dot Wessman, Sara Gadborg, Ann Farholt og Tina Grunwald på scenen i Bakkens Hvile. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»De optræder på en mere plat og gammeldags måde, som hører 60’erne og 70’erne til. Det ser folk og tror, det er Bakkens Hvile,« siger Dot Wessmann.

Foruden hende selv kan fire andre kvinder kalde sig bakkesangerinder i sæsonen 2018 - nemlig Ann Farholt, Lone Jensen, Tina Grunwald og Sara Gadborg.