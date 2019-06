Direktør for Bakkens Hvile Dot Wessman sidder på Dansk Folkepartis scene sammen med Pia Kjærsgaard. Tågen har lagt sig, og solskinsøen kan tage sit rennomé tilbage.

Selvom de to kvinder til hverdag lever vidt forskellige liv som henholdsvis politiker og bakkesangerinde, så har de alligevel noget tilfælles.

De arbejder benhårdt for at opretholde og bevare deres livsværk. Deres hjertebarn.

Oktober sidste år var Dot Wessmans livsværk tæt på at stå i brand.

Hendes private bolig, hendes virksomhed og hendes hjertebarn, Bakkens Hvile, på Dyrehavsbakken ligger nemlig lige over for de to restauranter, der gik til grunde i de gule flammer den efterårsaften.

Men Bakkens Hvile, den sidste overlevende sangerindepavillon på Dyrehavsbakken, overlevede.

Og det er der vist ingen tvivl om, at 61-årige Dot Wessman, der også selv opræder som bakkesangerinde, er taknemlig for.

»Bakkens Hvile bliver drevet på sådan en god, gammeldags gøglermanér, hvor man brænder for en tradition, som man synes, skal overleve,« siger hun.

Og især fordi Bakkens Hvile er den sidste sangerindepavillon i landet, er hun yderst nidkær efter at bevare stedet.

»Den overlever ikke bare af sig selv og har på sit økonomiske grundlag svært ved at klare sig, hvis man hyre folk ind til at gøre alting. Derfor har jeg, fra jeg startede tilbage i 1976 og frem til i dag, indædt knoklet for den her tradition, som bakkesangerinderne er,« siger hun.

For at få det til at overleve fortæller hun, at hun er nødt til at give sig selv 100 procent. Og derfor er det også hende selv, der står for det hele. Hun står for at ansætte syngepigerne, gøre rent, købe varer og alt, der har med almindelig drift at gøre.

»Nogle gange har vi dobbeltforestilling i weekenderne, og imellem showene går jeg ned fra scenen og tager min store kjole af. Jeg beholder selvfølgelig makeup og netstrømperne på, og så hopper jeg i mine træsko og en kittel, og så går jeg ud og ordner toiletterne og sørger for, gulvet bliver fejet. Når det er ordnet, tager jeg min kjole på igen og går op og optræder,« siger Dot Wessman.

Det er vigtigt for hende at kæmpe for sit hjertebarn, hvilket hun gør hver dag i håb om, at det kan få lov til at eksistere.

I sommerperioden bor hun i en bolig i samme bygning som Bakkens Hvile sammen med folketingspolitiker for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, som hun danner par med.