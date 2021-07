Demi Moore delte for nylig et badetøjsbillede, hvor den 58-årige skuespiller viste en imponerende form frem.

Men nu får hun konkurrence af den fem år ældre Bakken-sangerinde Dot Wessman.

På sin Instagram har hun delt et billede, der til forveksling ligner det, Demi Moore lagde op.

Det billede kan du se længere nede i artiklen.

Dot Wessman går i Demi Moores fodspor. Foto: Privatfoto Vis mere Dot Wessman går i Demi Moores fodspor. Foto: Privatfoto

Dot Wessman har da også skrevet præcis samme billedtekst, som den amerikanske skuespiller gjorde:

'Gør mig klar til endnu en dag i paradis.'

Hun har derudover linket til artiklen, som B.T. skrev om Demi Moore, samt smidt en række hashtags med, der lyder 'ingen Demi', 'stå ved dig selv' og 'livet slutter ikke ved 60'.

Og der er da også et klart budskab bag billedet, fortæller hun til B.T.

»Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på, at alder ikke er så vigtig, og at man ikke skal lade sig styre af det. Sports Illustraed har også lige taget en kvinde på 57 år med i deres badetøjsserie.«

»Det har også lidt med Bakkens Hvile at gøre, hvor vi allesammen er nogle modne kvinder, men som stadig i løbet af en aften kan være med til at starte en god flirt, som går videre til de mennesker, der sidder og ser på. Det behøver ikke være så ungdomsfikseret det hele.«

For hende handler det om, at alderen ikke skal definere, hvilket liv man skal leve. Derfor vil hun også gerne opfordre alle til at lave en 'Demi', da hun tror, det kan blive en sjov sommertrend.

B.T. blev gjort opmærksom på billedet – og sammenligningen – af ingen ringere end folketingspolitiker Morten Messerschmidt, som er Dot Wessmanns mangeårige kæreste. Han sendte os således en mail, hvor han foreslog at lave en mulig opfølgning med fotoet af sin letpåklædte kæreste.

Med både et like og et hjerte i kommentarerne, er der ikke nogen tvivl om, hvad han mener om billedet.

»Jeg bakker selvfølgelig Dots budskab op. Det er budskabet, der er det vigtige,« skriver han i en mail til B.T.